Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương

Đời sống 08/06/2023 09:34

Sáng 8/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Đức Nam, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h ngày 7/6, khi anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt) đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình là ông Nguyễn Đăng Nam (bố đẻ anh Ninh) tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương, thì có 2 đối tượng nam đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe mô tô Exciter, nhãn hiệu YAMAHA xông vào cửa hàng.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương - Ảnh 1
Tiệm vàng Đức Nam, nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: VTV News

Một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Thời điểm đó, anh Ninh hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Lúc này, đối tượng cầm súng bắn về phía anh Ninh, làm anh này bị trúng 2 viên đạn (1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái). Sau đó, 2 đối tượng bỏ lại xe mô tô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Hiện sức khỏe anh Ninh đã ổn định.

Theo nguồn tin từ VTV News, Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục C02 (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến sáng ngày 8/6, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm Lương Văn Đạt (SN 1990, quê quán: thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, quê quán: thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, cùng huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng)  đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương - Ảnh 2
Hai nghi phạm bị bắt giữ sau khoảng 8 giờ lẩn trốn - Ảnh: Báo Dân trí

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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