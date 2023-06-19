Ngày 19/6, MXH xuất hiện clip hai thanh niên táo tợn giật túi xách của một phụ nữ trong một con hẻm khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 13h20 ngày 16/6, hai thanh niên đi trên một xe máy. Khi đang lưu thông trong hẻm 252 Cao Thắng (P.12, Q.10, TP.HCM) thì các đối tượng phát hiện người phụ nữ hơn 35 tuổi, mang túi xách đang đi bộ.

Con hẻm xảy ra vụ cướp giật - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay lúc này, cả hai quay đầu xe rồi áp sát từ phía sau, giật phăng túi xách của người phụ nữ và tẩu thoát. Bị cướp, nạn nhân hô hoán cùng người dân đuổi theo nhưng không kịp.

Camera ghi lại người phụ nữ bị giật túi xách tại hẻm 252 Cao Thắng (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, trước đó, tuyến hẻm này cũng xảy một số vụ trộm cắp như mất xe máy, cướp giật khiến người dân bất an.

Hiện Công an Q.10 cho biết đang truy xét, làm rõ vụ cướp giật túi xách trên.

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