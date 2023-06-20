Người phụ nữ ngã, bật khóc giữa đường vì bị cướp giật túi xách giữa ban ngày

Đời sống 20/06/2023 19:16

Người phụ nữ đang di giao gà cho khách thì bị kẻ cướp áp sát giật túi xách. Nạn nhân hoảng loạn tri hô thất thanh giữa đường.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 10h ngày 20/6, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, nữ tiểu thương ở chợ Dĩ An) chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP Dĩ An thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe Exciter áp sát.

Người phụ nữ ngã, bật khóc giữa đường vì bị cướp giật túi xách giữa ban ngày - Ảnh 1
Hai tên cướp giật chiếc túi người phụ nữ đeo trước bụng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tên ngồi sau đưa tay giật chiếc túi bao tử mà người phụ nữ đang đeo ở trước bụng rồi tăng ga tẩu thoát.

Bị giật bất ngờ, người phụ nữ ngã xe rồi đứng giữa đường vừa hô hoán vừa khóc.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, em trai chị P. cho biết, sáng nay nạn nhân đi giao gà cho khách, đang quay về thì bị cướp.

Người phụ nữ ngã, bật khóc giữa đường vì bị cướp giật túi xách giữa ban ngày - Ảnh 2
Nữ tiểu thương bị cướp bật khóc trước sự bất lực - Ảnh: Báo Dân trí

Bên trong túi xách có gần 10 triệu đồng tiền mặt, chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân.

Hiện người phụ nữ này đã lên công an trình báo. Công an phường Đông Hòa đã ghi nhận vụ việc và đang điều tra, làm rõ.

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