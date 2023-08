Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 19/7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khám phá thành công chuyên án cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.

Trần Phú (trái) và Nguyễn Minh Thuận tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Hai nghi phạm bị bắt gồm Trần Phú (tức Phú Chó, 29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Thuận (tức Thuận Ken, 21 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).