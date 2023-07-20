Truy bắt 2 thanh niên cướp tài sản dùng súng truy sát đôi vợ chồng trẻ thương vong

Đời sống 20/07/2023 09:36

Tối 19/7, Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự thông tin hai thanh niên dùng súng bắn vào chân người phụ nữ do không lấy được tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 19/7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khám phá thành công chuyên án cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.

Truy bắt 2 thanh niên cướp tài sản dùng súng truy sát đôi vợ chồng trẻ thương vong - Ảnh 1
Trần Phú (trái) và Nguyễn Minh Thuận tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Hai nghi phạm bị bắt gồm Trần Phú (tức Phú Chó, 29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Thuận (tức Thuận Ken, 21 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Tại cơ quan công an, Phú và Thuận khai nhận đã dùng súng (loại súng bắn đạn chì) thực hiện hành vi cướp tài sản của hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q khi họ đang lưu thông trên Quốc lộ N2 - đoạn thuộc địa phận ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào rạng sáng ngày 1/7. Trong đó, qua khai nhận Phú là người đã trực tiếp dùng súng bắn trúng chân chị Q gây thương tích.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, khoảng 0h sáng 1/7, khi hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q vừa qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo.

Ngay khi phát hiện, người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái, chạy thêm được một đoạn, hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Truy bắt 2 thanh niên cướp tài sản dùng súng truy sát đôi vợ chồng trẻ thương vong - Ảnh 2
Vợ chồng anh L, chị Q bị Trần Phú và Nguyễn Minh Thuận uy hiếp cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên tuyến Quốc lộ N2 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.

Lúc này, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương.

Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, là tuyến đường được nhiều người dân tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP.HCM và các tỉnh miền Đông.

Hành trình truy bắt tên cướp tài sản của nữ du khách Hàn Quốc chưa đầy 24h gây án

Hành trình truy bắt tên cướp tài sản của nữ du khách Hàn Quốc chưa đầy 24h gây án

Ngày 6/7, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, các trinh sát hình sự truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Văn Trung Bình (27 tuổi, Đắk Lắk) trong vụ cướp giật tài sản của nữ du khách.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản bắn người phụ nữ súng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi