Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 19/7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khám phá thành công chuyên án cướp tài sản , xảy ra ngày 1/7 trên quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, khoảng 0h sáng 1/7, khi hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q vừa qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo.

Tại cơ quan công an, Phú và Thuận khai nhận đã dùng súng (loại súng bắn đạn chì) thực hiện hành vi cướp tài sản của hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q khi họ đang lưu thông trên Quốc lộ N2 - đoạn thuộc địa phận ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào rạng sáng ngày 1/7. Trong đó, qua khai nhận Phú là người đã trực tiếp dùng súng bắn trúng chân chị Q gây thương tích.

Ngay khi phát hiện, người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái, chạy thêm được một đoạn, hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Vợ chồng anh L, chị Q bị Trần Phú và Nguyễn Minh Thuận uy hiếp cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên tuyến Quốc lộ N2 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.

Lúc này, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương.

Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, là tuyến đường được nhiều người dân tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP.HCM và các tỉnh miền Đông.