Ngày 6/7, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, các trinh sát hình sự truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Văn Trung Bình (27 tuổi, Đắk Lắk) trong vụ cướp giật tài sản của nữ du khách.
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Theo thông tin từ báo Lao động, chiều ngày 4/7 nữ du khách Hàn Quốc chị Song Dabin (30 tuổi) đang đi dạo bộ cùng nhóm bạn trên đường Tô Hiến Thành (phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Trung Bình (27 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) đi xe máy áp sát, giật mất ví cầm tay.
Ngay sau đó, chị Song Dabin hô hoán nhưng đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong chiếc ví cầm tay của chị Song Dabin có hơn 5 triệu đồng, giấy tờ tùy thân, 1 thẻ Visa, 1 thẻ Mastercard.
Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang phối hợp Công an phường Tân Lập nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Theo nguồn tin từ báo Khánh Hòa, chưa đến 24h sau lực lượng Công an xác định được nghi phạm đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh.
Chiều ngày 5/7, các lực lượng nghiệp vụ đã tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Trung Bình và dẫn giải về thành phố Nha Trang ngay trong đêm (5/7) để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu hồi tang vật gồm: Giấy tờ tùy thân, các loại thẻ tín dụng quốc tế của nạn nhân và hơn 1 triệu đồng.