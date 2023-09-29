Người sống sót sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đối mặt với nhiều di chứng, chồng chất khó khăn

Cuộc sống của các nạn nhân bước đầu ổn định, tuy nhiên còn rất nhiều điều phải lo lắng. Chẳng hạn như gia đình của chị Vũ Thị L, hiện đang ở nhờ tại một căn hộ gần ngách 29/70 Khương Hạ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau thảm hoạ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện nay, nhiều người dân xung quanh đang cho các nạn nhân may mắn thoát nạn, tá túc tạm thời tại nhà trước khi họ tìm được nơi ở mới.

Chị L cho biết, hiện giờ sức khoẻ chị N. đã tốt hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo về các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO. Loại khí độc này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hệ cơ, tim mạch và thần kinh cho người bị ngộ độc, có thể gây ra các bệnh như viêm cơ tim, hoại tử cơ tim, suy tim…

Trước kia, chị L ở tầng 5 khu chung cư mini cùng với vợ chồng người chị ruột là bác sĩ V.T.N (39 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai). Sau khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình may mắn không có ai tử vong, nhưng chị V.T.N bị ngộ độc khí CO nặng, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

“Chị tôi đã tỉnh lại, nhưng hiện đang mắc nhiều biến chứng do ngộ độc khí CO như rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, viêm phổi, suy đa tạng…, phải truyền kháng sinh liều cao liên tục. Nếu sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, chị tôi rất khó tiếp tục làm công việc hiện tại sau khi ra viện. Ở trong viện, tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng tương tự vì ngộ độc khí CO”, chị L cho biết.

Với những người sống sót sau vụ cháy chung cư mini, trước mắt họ còn rất nhiều những lo toan về di chứng bệnh tật, công việc, nhà cửa… - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, khoản viện phí của chị N. cũng là một nỗi lo lớn. Anh Vũ Văn D - em trai của chị N. và chị L cho hay, nếu không được hỗ trợ, gia đình rất khó có thể lo được chi phí điều trị cho chị N. Bởi chị N. vào viện trong tình trạng rất nguy kịch, đến nay lại mắc thêm các loại biến chứng do ngộ độc khí CO, nên chi phí điều trị là rất lớn.

Ngoài ra, chị L cũng đang phải đối mặt với những sự ám ảnh về tinh thần. Bây giờ, cứ ngửi thấy mùi khói là chị L lại thấy khó thở, lo sợ, tưởng như sắp có cháy… Còn anh D,mỗi khi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm là anh lại giật mình rồi bị mất ngủ.

Hơn nữa, nnhiều gia đình nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini còn đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở trong tương lai. Anh Nguyễn Hoàng, một nạn nhân sống sót cho biết, trong vụ cháy, vợ và con gái anh đã qua đời, chỉ còn anh và con trai sống sót. Tài sản của gia đình anh gần như mất sạch. Anh Hoàng là thợ làm bánh, nhưng hiện anh không thể đi làm vì một tay của anh bị đứt gân khi đập vỡ cửa kính để tìm đường thoát. Hiện nay, anh sống chủ yếu dựa vào đồ cứu trợ do các nhà hảo tâm gửi tới.

Anh D và chị L cũng chia sẻ cùng một khó khăn với anh Hoàng. Hiện nay, đến chiếc xe máy hai anh chị cũng phải mượn của người khác để đi. Tài sản quý giá duy nhất còn sót lại sau vụ cháy chính là sinh mạng của chị V.T.N.

“Nơi ở tạm của chúng tôi hiện giờ cũng không khác căn chung cư mini trước là mấy. Chúng tôi cũng không muốn phải ăn nhờ ở đậu mãi người ta. Hai ước nguyện lớn nhất của gia đình hiện giờ là chị tôi sẽ vượt qua các biến chứng nguy hiểm, và chúng tôi sẽ tìm được chỗ ở mới sớm nhất có thể…”, chị L bày tỏ.

Cận cảnh tòa chung cư mini bốc cháy khiến 56 người tử vong - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, vào ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Thông báo này đồng thời cũng được gửi đến chủ các căn hộ sống tại chung cư mini này.

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19/9 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết.