Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại Km 766+330 QL1 thuộc địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào ngày 28/9.

Theo thông tin từ báo Lao Động, công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết khoảng 14 giờ 45 phút ngày 28-9, tại Km 766+400 Quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Xe đầy kéo theo rơ-mooc do tài xế Nguyễn Công B. (41 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Lê Thị Hoa (40 tuổi, ngụ xã Triệu An, huyện Triệu Phong) ngồi sau xe máy, bị cuốn vào bánh xe đầu kéo, tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ tử vong sau vụ va chạm với xe đầu kéo là người khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến chiều tối cùng ngày, lực lượng lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị Hoa để người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Triệu An, cho biết chị Lê Thị Hoa có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân chị bị khuyết tật nặng.

Gia đình chị Hoa chỉ có 2 mẹ con. Con trai chị đang học lớp 10 và dù thường xuyên đau ốm nhưng cháu học rất giỏi.

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