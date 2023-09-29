Bàng hoàng chồng chém vợ tử vong sau cuộc nhậu: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 29/09/2023 06:30

Công an huyện Krông Pa thông tin vừa phối hợp bắt giữ Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú buôn Hmuk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa), để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 19h ngày 26/9, sau khi uống rượu về, giữa Rơ Ô Thiên và vợ là chị H.M. (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do chị H.M. cũng uống rượu trước đó nên trong cơn giận, người phụ nữ đã cầm con dao chém một nhát trúng đầu Thiên, dẫn đến chảy máu.

Trong cơn tức giận, Thiên cũng chạy xuống khu vực bếp lấy một con dao khác đuổi chém 1 nhát vào phần đầu khiến chị M. gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Bàng hoàng chồng chém vợ tử vong sau cuộc nhậu: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Rơ Ô Thiên cùng tang vật gây án - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sau khi gây án, Thiên đã đến Công an xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

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