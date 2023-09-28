Vào khoảng 7h15 ngày 28/9 tại bản Đung, xã Mường Lang xảy ra vụ sạt lở đất đã làm mất tích 3 người (trong đó có 1 trẻ em, 2 phụ nữ).

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại bản Đung, xã Mường Lang xảy ra vụ sạt lở đất đã làm mất tích 3 người (trong đó có 1 trẻ em, 2 phụ nữ). Các nạn nhân cùng trú tại Bản Đung gồm: bà Đinh Thị L (SN 1976); bà Hà Thị N (SN 1973) và cháu Hà Hải Đ (SN 2018, cháu nội bà N). Nguyên nhân được xác định, khi 3 người này đang lưu thông (đi bộ) trên đường liên bản thì bất ngờ bị đất đá ở trên ta luy sạt xuống 2 người bị đất đá đẩy trôi xuống dòng nước lũ suối Bứa, 1 trẻ em nghi là bị đất vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 người tiến hành dùng máy xúc, xúc đất tìm nạn nhân bị vùi lấp và tìm kiếm 2 nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi. Đến 15h30 đã tìm thấy 1 thi thể nữ giới là nạn nhân bà Hà Thị N. Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Lao Động Chiều 28/9, ông Hà Văn Tươi – Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Lang cho biết, bà L đi thăm ruộng còn bà N đưa Đ đi học thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Bước đầu nghi ngờ cháu Đ bị vùi lấp, tuy nhiên quá trình tìm kiếm nơi bị sạt lở không thấy dấu vết, nên khả năng đã bị đẩy xuống dòng suối. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Mưa lũ xảy ra ở huyện Phù Yên làm 3 người mất tích - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, mưa lũ kéo dài cũng làm 6 nhà dân bị sạt lở. Hiện, chính quyền địa phương đã di dời 3 nhà, còn 3 nhà đang khắc phục hậu quả. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên đã chỉ đạo UBND xã Mường Lang, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, các ban ngành đoàn thể huy động khoảng hơn 100 người triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị vùi lấp và bị lũ cuốn trôi. Huyện Phù Yên chỉ đạo các trường, các điểm trường nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét tạm thời nghỉ học, bố trí học bù sau. Huyện Phù Yên cũng yêu cầu, UBND các xã tiếp tục xác minh, tổng hợp tình hình thiệt hại. Cùng với đó, di chuyển khẩn cấp tài sản của người dân đến địa điểm an toàn, lập hồ sơ thiệt hại gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổng hợp.

Hé lộ động cơ đê hèn của nữ nhân viên đầu bếp bỏ độc vào thức ăn học sinh Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh bắt bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị T., nữ nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn), để điều tra về tội Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-lo-at-o-son-la-khien-2-nguoi-phu-nu-mat-tich-1-chau-be-nghi-bi-vui-lap-620266.html