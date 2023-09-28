Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh bắt bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị T., nữ nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn), để điều tra về tội Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 28/9,Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, bà Hà Thị T., nữ nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn), là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển sang làm Phó Hiệu trưởng của một trường khác trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Khi chồng bà T. còn làm hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh, người phụ nữ này được giao phụ trách bếp ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm.

Từ ngày Trường THPT Chu Văn Thịnh có hiệu trưởng mới, bà T. không được giao phụ trách bếp ăn của nhà trường và cũng không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ. Do động cơ cá nhân, bà Hà Thị T. đã cho loại thuốc diệt côn trùng vào thức ăn của học sinh.

Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 22/9, UBND xã Chiềng Ban nhận được báo cáo của Trường THPT Chu Văn Thịnh về việc, thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu. Sau đó, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra, phát hiện mẫu phẩm được lưu có mùi thuốc sâu.

Do sự việc được phát hiện kịp thời nên không xảy ra hậu quả. Cơ quan chức năng ngay sau đó đã trưng cầu giám định về việc có hay không độc tố trong thức ăn.

Trường THPT Chu Văn Thịnh hiện có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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