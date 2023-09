Theo thông tin từ báo Pháp luật plus, vào chiều 28/9, thông tin từ Ban giám hiệu trường THCS Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An), cho biết: Một học sinh lớp 6 của trường vừa bị tử vong do ô tô lùi trong khu vực sân trường.

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày chị H. có đến trường THCS Thanh Dương để đón con. Thời điểm đón muộn (chồng đã đón về), lại có mưa nhỏ nên chị H. có đi xe vào trường để quay đầu xe. Quá trình quay đầu, ô tô chị H. bất ngờ lùi đâm trúng xe máy mẹ con cháu T. học sinh lớp 6C ngay phía sau.