Ban giám hiệu trường THCS Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An) cho biết, một học sinh lớp 6 của trường vừa bị tử vong do ô tô lùi trong khu vực sân trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật plus, vào chiều 28/9, thông tin từ Ban giám hiệu trường THCS Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An), cho biết: Một học sinh lớp 6 của trường vừa bị tử vong do ô tô lùi trong khu vực sân trường. Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày chị H. có đến trường THCS Thanh Dương để đón con. Thời điểm đón muộn (chồng đã đón về), lại có mưa nhỏ nên chị H. có đi xe vào trường để quay đầu xe. Quá trình quay đầu, ô tô chị H. bất ngờ lùi đâm trúng xe máy mẹ con cháu T. học sinh lớp 6C ngay phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật Plus Cú tông mạnh khiến cháu T. ngã văng vào tường nhà bảo vệ. Sau khi xảy ra tai nạn, mẹ cháu bé cùng người dân đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn. Tại đây, cháu T. được bệnh viện xác định tử vong trước đó. Danh tính lái xe ô tô được xác định là bà N.T.H, giáo viên một trường THPT trên địa bàn. Bà H. mới học lái xe được khoảng một tháng trở lại đây, thấy sân trường rộng nên mới đánh xe vào để quay đầu cho dễ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 16/9, tại ngã tư giao nhau giữa đường 16 Tháng 4 và đường Nguyễn Văn Nhu thuộc P.Mỹ Bình (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm bé gái 4 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn làm bé gái 4 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên Người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, xe tải BS 85C - 066.19 (chưa rõ danh tính tài xế) chở nước đá tấp vào góc đường giao nhau giữa đường 16 Tháng 4 và đường Nguyễn Văn Nhu để bỏ nước đá cho một quán nước bên lề đường. Trong thời gian xe dừng bỏ nước đá, bé 4 tuổi (chưa rõ họ tên) ngồi ở phía sau xe tải để đi vệ sinh. Sau khi bỏ đá xong, tài xế lùi xe để điều khiển xe tải đi về hướng đường 16 Tháng 4 thì va vào bé gái làm nạn nhân tử vong.

Giao thông Hà Nội tê liệt nghiêm trọng vì mưa lớn: Đường biến thành sông, tài xế lên nắp ô tô ngồi chờ giải cứu Cơn mưa tầm tã vào giờ cao điểm sáng 28/9 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Đồng thời, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm.

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