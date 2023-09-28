Bé trai khoảng chừng 2-3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước số nhà 33, ngõ 2 đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Ninh Bình).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 21h56 ngày 27/9, người dân bất ngờ phát hiện trước số nhà 33, ngõ 2 đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Ninh Bình) một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi. Thời điểm phát hiện, bé trai chừng 2-3 ngày tuổi, còn dây rốn, được đặt trong chiếc làn nhựa cùng nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Kiểm tra trong chiếc làn, người dân thấy có tờ giấy ghi nội dung: "Gia đình tôi không đủ điều kiện nuôi con nên gửi ai nhận được nuôi cháu giùm. Tôi chân thành cảm ơn".

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo UBND cùng Công an phường Vân Giang có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc, đưa cháu bé vào Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chăm sóc. Hiện chính quyền địa phương đã thông báo tìm người thân cho cháu bé. Bé trai chừng 2-3 ngày tuổi, còn dây rốn, được đặt trong chiếc làn nhựa cùng nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự cũng xảy ra cùng ngày, lãnh đạo xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi ngoài đường và giao cho cơ sở y tế chăm sóc.

Ông Nguyễn Thành Tâm - bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Bình Phú - nói trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Bé trai sơ sinh nặng 3,4kg, bị bỏ rơi bên trong một lều tạm cặp tuyến đường liên xã, thuộc tổ 16, ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Người dân phát hiện bé và nhanh chóng sơ cứu, thay đồ cho bé và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường ở An Giang - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Xã Bình Phú đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa bé về Trạm y tế xã để chăm sóc. Qua thăm khám, sức khỏe của bé trai bình thường, hiện đang tạm giao cho một người dân chăm sóc. UBND xã Bình Phú thông báo ai là cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên thì liên hệ để làm thủ tục nhận cháu bé. Thời hạn cuối cùng đến hết ngày 3-10-2023. Quá thời hạn nêu trên nếu không có ai đến nhận thì UBND xã Bình Phú sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định.

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