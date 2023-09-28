Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông bán vé số nằm chết trên vỉa hè.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 27/9, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông bán vé số tử vong bất thường bên đường.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, hai cha con anh Nguyễn Minh H. (SN 1988, quê Đồng Nai) đang đi bán vé số trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn qua phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thì anh H. ngồi nghỉ lại trước cổng nhà dân. Sau ít phút, anh H. bất ngờ nằm bất động dưới vỉa hè.

Thấy vậy, con gái nhỏ của anh H. kêu cứu tới người dân xung quanh. Tuy nhiên, khi mọi người tới hỗ trợ thì phát hiện anh H. đã tử vong.

Nhiều người đi đường ủng hộ tiền mai táng anh H. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân anh H. tử vong.

Tại hiện trường, vợ và con nhỏ của anh H. phải xin người đi đường quyên góp, ủng hộ tiền để lo mai táng cho anh H.

Vợ và con nhỏ của anh H. đều đi bán vé số, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

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