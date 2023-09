Giải cứu 3 bố con mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây hỏa hoạn

Ngày 27-9, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) thông tin đã kịp thời dập tắt đám cháy trong đêm và giải cứu 3 người mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào lúc 1h42 ngày 27/9, nhận được thông tin báo cháy từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an thành phố, xảy ra sự cố cháy nhà dân tại gần cổng làng Văn Uyên, xã Duyên Hà, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã khẩn trương điều động CBCS và phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Qua nắm tình hình có 3 người mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà bị cháy gồm 1 người lớn và 2 trẻ em (sinh năm 2016 và 2018), Trung tá Lê Xuân Hoa, Phó trưởng Công an xã Duyên Hà đã cùng người dân và chủ nhà sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn và đưa 3 người bị nạn (là chồng và 2 con của chủ nhà) thoát nạn an toàn.

Thời điểm này lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, phối hợp triển khai vòi rồng làm mát cấu kiện và thoát khói cho căn nhà.

Nguyên nhân sơ bộ vụ cháy do sạc điện thoại gây chập cháy bén vào đệm và một số vật dụng dễ cháy trong phòng - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, nguyên nhân sơ bộ vụ cháy do sạc điện thoại gây chập cháy bén vào đệm và một số vật dụng dễ cháy trong phòng.

Ngoài ra, Công an huyện Thanh Trì cho biết, khu dân cư này đã được tuyên truyền, huấn luyện về PCCC. Chủ nhà đã được tham dự lớp tập huấn và tự trang bị bình chữa cháy cá nhân cho gia đình.

