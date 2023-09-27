Thanh Hoá và Nghệ An là tâm điểm mua lớn, nguy cơ lũ trên nhiều sông đạt đỉnh

Trong các ngày 27-28/9, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn đang hứng những cơn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm, sáng nay lũ trên nhiều sông đạt đỉnh.

Theo thông tin từ VietnamNet, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến rất to, lượng mưa tính từ 19h ngày 26/9 đến 8h sáng nay phổ biến từ 120-200mm có nơi trên 300mm như: Châu Bình (Nghệ An) 377.4mm,... Ngoài ra, trong 24 giờ qua (từ 8h ngày 26/9 đến 8h sáng nay), tại Quỳ Châu (Nghệ An) 410mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 307mm; Thanh Phong (Thanh Hóa) 223mm…

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 28/9, thời tiết ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 9h sáng nay đến 19h ngày 28/9 là 40-70mm, có nơi trên 100mm. Đáng lưu ý, cũng khoảng thời gian này, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm - Ảnh: VietnamNet Đối với khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Quảng Bình và Nam Bộ, lượng mưa giảm hơn, từ 20-50mm, có nơi trên 90mm (Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và giông, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn liên tiếp khiến mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do đó, người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, dựa vào Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo trong ngày và đêm 27/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong các ngày 27, 28/9 dự báo từ 40 -150mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh và Bắc giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong 6 giờ qua (từ 05h-11h/27/9) tại khu vực các tỉnh Sơn La và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Quang Minh 58mm, Tô Múa 51mm (Sơn La); Cửa Ông 123,2mm, Cẩm Phả 71,4mm (Quảng Ninh),... Trong 06 giờ tới, tại các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh và Bắc Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Sơn La: Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên; Quảng Ninh: Ba Chẽ, TP Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, TP Hạ Long; Bắc Giang: Sơn Động, Lục Ngạn. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

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