Thiếu tá Công an giải cứu 3 học sinh mắc kẹt, chới với giữa lòng suối

Trong lúc rủ nhau ra bãi bồi giữa suối chơi, 3 học sinh lớp 3 không may bị mắc kẹt, khi nước lên, cả 3 em nhỏ bị lún bùn, chới với giữa dòng suối.
- Vừa đi làm về, vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương
- Tá hỏa phát hiện bé gái 5 tuổi cơ thể tím tái trong hồ bơi bỏ hoang lâu ngày
Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 17h hôm 21/9, 3 em học sinh lớp 3 là Nguyễn Huy L., Mè Hoàng Bảo N. và Nguyễn Thanh T. (cùng SN 2015, học sinh lớp 3A4, Trường tiểu học thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu), rủ nhau ra bãi bồi, thuộc khu vực suối Mường Vạt chơi.
Đến 18h30 cùng ngày 21/9, không may nước suối dâng lên, các em học sinh bị mắc kẹt, bị lún bùn, chới với giữa dòng suối.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rất may thời điểm đó, Thiếu tá Lò Văn Cường, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Yên Châu, đi thể dục qua, nghe tiếng kêu cứu của các em học sinh nên đã nhanh chóng bơi ra giữa lòng suối, cứu được các em học sinh lên bờ và liên hệ đưa các em về nhà an toàn.
Qua sự việc trên, Công an tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, bà con nhân dân trên địa bàn thường xuyên chăm lo, quan tâm giám sát hơn nữa đến các cháu, các con, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão này, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.