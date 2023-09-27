Thiếu tá Công an giải cứu 3 học sinh mắc kẹt, chới với giữa lòng suối

Đời sống 27/09/2023 06:15

Trong lúc rủ nhau ra bãi bồi giữa suối chơi, 3 học sinh lớp 3 không may bị mắc kẹt, khi nước lên, cả 3 em nhỏ bị lún bùn, chới với giữa dòng suối.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 17h hôm 21/9, 3 em học sinh lớp 3 là Nguyễn Huy L., Mè Hoàng Bảo N. và Nguyễn Thanh T. (cùng SN 2015, học sinh lớp 3A4, Trường tiểu học thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu), rủ nhau ra bãi bồi, thuộc khu vực suối Mường Vạt chơi.

Đến 18h30 cùng ngày 21/9, không may nước suối dâng lên, các em học sinh bị mắc kẹt, bị lún bùn, chới với giữa dòng suối.

Thiếu tá Công an giải cứu 3 học sinh mắc kẹt, chới với giữa lòng suối - Ảnh 1
Thiếu tá Lò Văn Cường cùng 3 học sinh được giải cứu khi mắc kẹt giữa suối - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rất may thời điểm đó, Thiếu tá Lò Văn Cường, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Yên Châu, đi thể dục qua, nghe tiếng kêu cứu của các em học sinh nên đã nhanh chóng bơi ra giữa lòng suối, cứu được các em học sinh lên bờ và liên hệ đưa các em về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, bà con nhân dân trên địa bàn thường xuyên chăm lo, quan tâm giám sát hơn nữa đến các cháu, các con, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão này, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Quảng Bình: Nhiều tuyến, điểm du lịch tạm dừng hoạt động do mưa lũ

Quảng Bình: Nhiều tuyến, điểm du lịch tạm dừng hoạt động do mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Dự báo trong mấy ngày tới mưa vẫn tiếp tục gia tăng do đó nhiều tour, tuyến du lịch đã phải tạm dừng đón khách…

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ em đuối nước tin nóng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng