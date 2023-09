Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết bất thường trong phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào chiều 26/9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết bất thường trong phòng trọ.

Cụ thể, sáng cùng ngày, nữ công nhân sau khi tan làm ca đêm thì về lại phòng trọ trên đường Bình Hoà 24, phường Bình Hoà, TP Thuận An. Về đến nơi chị thấy cửa phòng khép hờ, khi đẩy cửa vào thì phát hiện chồng là anh S.S.D (28 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm chết giữa nền nhà.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tới 13 giờ chiều nay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, công an đã chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

