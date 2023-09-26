Chân dung đối tượng tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân

Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 26/9, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vinh là nghi phạm gây ra vụ tráo 522 tờ vé số của bà Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa) tại địa bàn phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, ngày 24/9. Bà Thuận là người không tay, không chân, làm nghề bán vé số tại đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa từ nhiều năm nay.

Phạm Ngọc Vinh lúc bị bắt - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, khoảng 6h ngày 24/9, Vinh lái xe từ quận 12, TPHCM mang theo 470 tờ vé số cũ xuống khu vực TP Biên Hòa với mục đích tráo vé số. Khi đến góc đường Dương Tử Giang (phường Tân Tiến), Vinh dừng xe hỏi mua vé số của bà Thuận. Lợi dụng bà Thuận không để ý, ông ta đã tráo đổi 470 tờ vé số cũ lấy 522 tờ vé số mới rồi rời đi. Sau khi gây án, Vinh về quầy vé số của ông L.Q. (TP Thuận An, Bình Dương) bán lại được 4,24 triệu đồng.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an TP Biên Hòa triển khai lực lượng, trích xuất camera phát hiện kẻ gian đi về hướng tỉnh Bình Dương và mất dấu.

Chị Thuận nạn nhân vụ việc - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ VNExpress, đến sáng ngày 26/9, khi Vinh tiếp tục thực hiện hành vi tráo vé số ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa, đem qua Bình Dương bán thì bị cảnh sát phát hiện. Số vé số của chị Thuận, Vinh đem qua TP Thuận An, Bình Dương, bán được 4,2 triệu đồng cho một đại lý (giá 8.000 đồng một tờ).

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