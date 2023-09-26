Hơn 4000 học sinh một huyện ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lớn

Đời sống 26/09/2023 11:06

Ngành GD&ĐT huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn bám sát tình hình thời tiết tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vào ngày 26/9, thầy Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết mưa lớn hai ngày qua khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ, hơn 4.300 học sinh (mầm non, tiểu học và THCS) phải nghỉ học. Các trường có học sinh nghỉ học nhiều thuộc xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên...

Hơn 4000 học sinh một huyện ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 1
Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị ngập cục bộ - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cũng cho biết tùy vào thực tế từng địa phương, các trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. "Phía nhà trường sẽ tổ chức dạy bù. Trong thời gian này, giáo viên sẽ giữ liên lạc, phối hợp với phụ huynh quản lí học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi mùa mưa lũ về", thầy Phan Quốc Thanh nói.

 

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23h ngày 24/9 đến 6h ngày 26/9 là: 215,7mm. 

Một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ.

Hơn 4000 học sinh một huyện ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 2
Nước tràn vào cổng Trường THCS Hòa Hải (huyện Hương Khê) - Ảnh: VietNamNet
Hơn 4000 học sinh một huyện ở Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 3
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, sáng 26/9, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phải cho 4.317 học sinh nghỉ học - Ảnh: VietNamNet

UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn. Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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