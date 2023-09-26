Cháu N.H.T (14 tuổi), học sinh lớp 9/2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2, bị một nhóm người đánh trọng thương.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều 25/9, chị L.T.S (sinh năm 1985), ngụ ấp Minh Tiến, xã Minh Thuận (U Minh Thượng), là phụ huynh của cháu N.H.T (14 tuổi), học sinh lớp 9/2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2 cho biết, đã báo với Công an xã Vĩnh Hòa (U Minh Thượng) về trường hợp con chị bị một nhóm 8 người chặn lại, trong đó có 1 người trực tiếp đánh cháu T gây thương tích.

Cháu T kể lại, trước đó có nói chuyện gây hiểu lầm với một em tên D, là học sinh lớp 8 đang học cùng trường. Đến đầu giờ chiều 22/9, khi em T đi học, em D gọi em T ra trước cổng trường nói chuyện. Trước cổng trường, một nhóm 8 người (chưa rõ danh tính) đã chặn em T lại. Một người trong nhóm đã đánh em T bị thương nặng.

Khi T. bị đánh được thầy, cô trong trường phát hiện, báo phụ huynh đến để chở cháu đi cấp cứu - Ảnh: Báo Kinh tế và đô thị

Theo thông tin từ báo Kinh tế và đô thị, sự việc được thầy cô giáo trong trường phát hiện, báo phụ huynh em T đến để chở cháu đi cấp cứu.

Dựa vào hồ sơ bệnh án tại Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, em T bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ; phù nề mô mềm vùng trán trái; xuất huyết nội và vỡ lách độ 2.

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