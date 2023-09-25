Vụ cháy nổ tại nhà máy ở huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan ngày 22/9 đã khiến 3 công dân Việt Nam bị thương nặng song không nguy hiểm tới tính mạng, 16 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Báo cáo của Ban quản lý Lao động tại Đài Loan về những thiệt hại do vụ cháy nổ lúc 17 giờ 31 phút ngày 22/9/2023 tại Công ty HHCP Khoa kỹ quốc tế Minh Dương (Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc) gây ra, hiện có 16 lao động Việt Nam bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện của Đài Loan (Trung Quốc). Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Công ty Minh Dương cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa, bảo vệ sức khỏe cho người lao động;

Phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động động viên, ổn định tâm lý, bố trí nơi ăn, ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho người lao động; Chuyển chủ, chuyển xưởng cho người lao động (nếu có nhu cầu) trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm; thường xuyên báo cáo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước phối hợp với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy ở Bình Đông, Đài Loan ngày 23/9 - Ảnh: AFP/TTXVN Theo thông tin từ VTC News, Bộ yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp với người sử dụng lao động, công ty dịch vụ việc làm, các cơ quan liên quan của Đài Loan (Trung Quốc) và bệnh viện tích cực cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của người lao động; Chủ động, thường xuyên báo cáo kịp thời, cập nhật tình hình về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để được chỉ đạo xử lý các phát sinh liên quan vụ việc. Về phía Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu quỹ chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị thiệt hại bởi vụ hỏa hoạn theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các doanh nghiệp, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Ban quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành các thủ tục cần thiết, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thương, bị mất việc phải về nước (nếu có) theo quy định của pháp luật

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Hai nạn nhân chấn thương nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ Đại diện Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đơn vị này đã đưa 7 nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện quận Bình Thạnh trong chiều 24/9. Đây là các nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP.HCM trong chiều cùng ngày.

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