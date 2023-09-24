Người thợ thoát chết trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở TP.HCM: 'Từ lúc bắt đầu sập đến khi tường ở trên ùa xuống chỉ mất khoảng 10 giây'

Đời sống 24/09/2023 19:32

Có mặt tại Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) để chăm sóc các nạn nhân bị thương trong vụ sập căn nhà 4 tầng tại đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, anh Nguyễn Thành Hải (45 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Nguyễn Thành Hải (45 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sập căn nhà 4 tầng xảy ra vào chiều ngày 24/9. Trong số 6 công nhân đang làm việc, anh là người may mắn thoát nạn khi sự việc xảy ra.

Anh Hải chia sẻ, trước đó đội của anh được thuê để xử lý cho nhà đang bị nghiêng cân bằng lại. Hầu hết thành viên trong đội là người miền Tây, còn nhà thầu ở TPHCM. Căn nhà đã được thi công khoảng 1 tháng. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Hải đang cắt sắt trước nhà, trong khi các thợ khác đục bê tông, khoan cột bên trong. Khi ngôi nhà sập, 3 người phía trước nhanh chóng lao ra ngoài, trong khi 2 công nhân đang có mặt ở khu vực bếp bị mắc kẹt.

"Lúc đó bụi bay mù mịt, có 3 thợ bên trong chạy ra. Tôi dòm thấy muốn xỉu, chân đi hết nổi. Từ lúc bắt đầu sập đến khi tường ở trên ùa xuống chỉ mất khoảng 10 giây. Lúc đó cũng có gia đình chủ nhà. Người chồng ở trên tầng 1 nhưng may mắn không bị sao, vợ và cô con gái trên tầng 2 bị kẹt. Tôi chạy đến kéo được bà chủ nhà ra, còn người con gái thì được đội cứu hộ giúp", anh Hải kể.

Người thợ thoát chết trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở TP.HCM: 'Từ lúc bắt đầu sập đến khi tường ở trên ùa xuống chỉ mất khoảng 10 giây' - Ảnh 1
Anh Hải thoát nạn trong vụ sập nhà 4 tầng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh: Báo Dân trí

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dụng Thị Kim Hạnh, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận 4 trường hợp là nạn nhân trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh.

4 nạn nhân bao gồm 2 nam và 2 nữ, tuổi từ khoảng hơn 20 tuổi đến hơn 50 tuổi. Trong đó, có một người khỏe mạnh, không xay xát. 3 trường hợp bị chấn thương phần mềm, sinh hiệu ổn.

Các bệnh nhân này được tiến hành chụp X-quang kiểm tra (một ca chụp thêm CT), cho kết quả bình thường. Dự kiến, các bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày. Ngoài ra, có một trường hợp nam bệnh nhân vì tình trạng nặng hơn đã được phía Bệnh viện Bình Thạnh chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay sau khi sơ cứu tại hiện trường.

Người thợ thoát chết trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở TP.HCM: 'Từ lúc bắt đầu sập đến khi tường ở trên ùa xuống chỉ mất khoảng 10 giây' - Ảnh 2
Một trong hai nạn nhân nam đưa ra trước đó được lực lượng y tế sơ cứu, băng bó, chuyển vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nơi đây đang điều trị tổng cộng 2 nạn nhân của vụ việc trên. Theo đó vào khoảng 15h ngày 24/9, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân nam 23 tuổi (ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ.

Một tiếng sau, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trường hợp thứ 2 nhập viện do đa chấn thương. Đây là bệnh nhân nam, 31 tuổi, bị gãy hở xương cẳng chân hai bên.

Cả hai bệnh nhân được thiết lập quy trình báo động đỏ, cấp cứu và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực mạch máu… Hiện tại, hai bệnh nhân đã được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật và điều trị tích cực.

Người thợ thoát chết trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở TP.HCM: 'Từ lúc bắt đầu sập đến khi tường ở trên ùa xuống chỉ mất khoảng 10 giây' - Ảnh 3
Hiện trường căn nhà sập ở quận Bình Thạnh trưa 24/9 - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 12h30 ngày 24-9, ngôi nhà cao tầng nằm trong hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị đổ sập hoàn toàn. Người dân xung quanh chạy đến cứu nạn nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nhanh chóng có mặt triển khai lực lượng, thực hiện công tác cứu hộ.

Lãnh đạo UBND phường 27 cho biết, căn nhà bị sập cao 4 tầng, đang được chủ nhà kêu người sửa chữa. Trong lúc khoan, do phần móng yếu, căn nhà bị sập hoàn toàn.

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