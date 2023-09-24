Thực hư chuyện học sinh hút thuốc lá điện tử bị thầy hiệu phó tát thủng màng nhĩ

Đời sống 24/09/2023 14:03

Thông tin một học sinh bị thầy phó hiệu trưởng trường THPT Đào Sơn Tây tát thủng màng nhĩ gây xôn xao trên diễn đàn học sinh TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội xôn xao thông tin nam học sinh bị thầy hiệu phó tát thủng màng nhĩ. Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức, TPHCM).

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây, xác nhận có sự việc thầy hiệu phó tát học sinh, tuy nhiên hiệu trưởng khẳng định học sinh này chỉ bị ù tai, vẫn đi học, sinh hoạt bình thường, không có chuyện thủng màng nhĩ.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, nam sinh này sử dụng thuốc lá điện tử đã bị nhắc nhở nhiều lần. “Ban đầu, học sinh này chối cãi khẳng định không hút thuốc lá điện tử. Quá nóng giận nên thầy phó hiệu trưởng có tát em này một cái” - bà Hảo nói.

Thực hư chuyện học sinh hút thuốc lá điện tử bị thầy hiệu phó tát thủng màng nhĩ - Ảnh 1
Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức, TP.HCM), nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi sự việc xảy ra, vào chiều 20/9, nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi. Thầy phó hiệu trưởng cũng đã xin lỗi vì sự việc trên. Gia đình phụ huynh cũng mong nhà trường giúp đỡ, giám sát kỹ hơn để em không còn hút thuốc, lo học hành.

Tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử đang là vấn đề đáng lo ngại. Trường THPT Đào Sơn Tây cũng thường xuyên tuyên truyền về vấn đề này.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến shisha, khí cười, thuốc lá điện tử trên địa bàn. Trong đó, Sở GD&ĐT TP.HCM có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về hậu quả, tác hại khi sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử để không bị lôi kéo sử dụng.

Tổ chức cho học sinh, giáo viên, phụ huynh cam kết tuyệt đối không được sử dụng các sản phẩm gây nghiện, có hoá chất độc hại này. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện quản lý chặt chẽ đối với học sinh, học viên. Phối hợp với gia đình, các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp về phòng ngừa sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử trong học sinh, học viên.

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