Nghi án chồng dùng dao giết vợ rồi tự tử trong phòng trọ ở Bình Dương

Đời sống 24/09/2023 06:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa.

Người phụ nữ tử vong là L.T.L. (45 tuổi, quê Bạc Liêu), còn người bị thương là ông H.V.K. (55 tuổi, chồng bà L.).

 

Cụ thể, tối 22/9, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một phòng trọ trên đường NG1, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nên đến kiểm tra.

Lúc này, người dân phát hiện bà L. nằm gục bên vũng máu trong nhà tắm phòng trọ. Còn ông K. bị dao đâm vào ngực.

Nghi án chồng dùng dao giết vợ rồi tự tử trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 1
Công an thị xã Bến Cát lấy lời khai những người xung quanh để điều tra vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Vietnamnet, người dân đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà L.T.L. đã tử vong; ông K. vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, một số người dân còn cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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