Cửa hàng bán xe máy ở Bình Dương bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn, thiêu rụi hơn 100 chiếc xe

Công an Bình Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy cửa hàng xe máy xảy ra trên địa bàn TP Thuận An khiến hơn 100 chiếc xe máy bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 5h ngày 22/9, cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng không có người bên trong và cửa đang khóa nên người dân không thể dập lửa tại chỗ.

Cửa hàng xe máy cháy, khói bốc lên mù mịt - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Cửa hàng kinh doanh xe máy bốc cháy, hơn 100 xe bị lửa thiêu rụi - Ảnh: Báo Dân trí

Các chiến sĩ đã phải phá cửa kéo, chia thành nhiều hướng để phun nước vào bên trong, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã khiến hơn 100 xe máy, một xe tải bên trong cửa hàng bị cháy rụi.

Nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội được xuất viện Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chiều nay 22/9 sẽ có thêm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều trị tại bệnh viện này được xuất viện.

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