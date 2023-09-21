Tòa kiến nghị tiếp tục điều tra ông Huỳnh Uy Dũng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Nguyễn Phương hằng thực hiện rất nhiều buổi livestream nhưng kết quả giám định có 57 buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 21/9, HĐXX có kiến nghị tiếp tục xử lý ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bị cáo Nguyễn Phương Hằng).

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, bị cáo Phương Hằng và đồng phạm được thực hiện tại nhà riêng (quận 3, TPHCM), khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương), trên ô tô và 1 lần tại Hà Nội.

Trong 57 buổi livestream trên, ông Huỳnh Uy Dũng có tham gia 1 buổi vào ngày 31/12/2021 (có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hiển). Clip thu giữ thể hiện ông Dũng tham dự sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Đồng thời, quá trình điều tra không có tài liệu xác định ông Dũng xúc phạm nhà báo Đức Hiển.

Quá trình thụ lý, TAND TPHCM đã trả hồ sơ làm rõ hành vi của ông Dũng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra và xác định hành vi của người này không đủ căn cứ xử lý hình sự. Bên cạnh đó, TAND TPHCM có nhận được nhiều đơn kiến nghị xử lý ông Huỳnh uy Dũng, trong đó có đơn của con trai bị cáo Hằng. Do giới hạn phạm vi xét xử nên HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng.



Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào 19h45 ngày 21/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự xã hội, các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để livestream xâm phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến an ninh. Do đó, HĐXX nhận thấy, các bị cáo đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì có những đóng góp thiện nguyện, nên đây là cơ sở để HĐXX xem xét khi lượng hình.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân nhận mức án 1 năm 6 tháng tù.