Tòa kiến nghị tiếp tục điều tra ông Huỳnh Uy Dũng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù

Quá trình thụ lý, TAND TPHCM đã trả hồ sơ làm rõ hành vi của ông Dũng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra và xác định hành vi của người này không đủ căn cứ xử lý hình sự. Bên cạnh đó, TAND TPHCM có nhận được nhiều đơn kiến nghị xử lý ông Huỳnh uy Dũng, trong đó có đơn của con trai bị cáo Hằng. Do giới hạn phạm vi xét xử nên HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng.



Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào 19h45 ngày 21/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự xã hội, các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để livestream xâm phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến an ninh. Do đó, HĐXX nhận thấy, các bị cáo đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì có những đóng góp thiện nguyện, nên đây là cơ sở để HĐXX xem xét khi lượng hình.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân nhận mức án 1 năm 6 tháng tù.