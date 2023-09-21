Tắm ở hố nước sâu 7m, hai nữ sinh ở Nghệ An đuối nước tử vong

Đời sống 21/09/2023 20:16

Nhóm học sinh đến khu vực đập Lèn Hồ chơi, tắm mát rồi hai em không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào tối ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Trù Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, 2 học sinh lớp 7 trên địa bàn xã không may đuối nước tử vong.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, một nhóm nữ sinh gồm 4 – 5 em thuộc Trường THCS Trù Sơn đến khu vực lèn Hồ (thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) để chơi.

 

Tại đây, các em rủ nhau xuống tắm ở một hố nước. Trong lúc tắm, 2 em N.T.H.V và C.T.H (SN 2011, trú xóm 5, xã Trù Sơn) không may bị đuối nước.

Tắm ở hố nước sâu 7m, hai nữ sinh ở Nghệ An đuối nước tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai học sinh đuối nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng để cứu vớt các em. Đến 16h50’, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể 2 cháu lên bờ.

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực hố nước các em gặp nạn trước đây do một doanh nghiệp khai thác đá để lại, có độ sâu khoảng 7 mét.

 

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