Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, ông đã cùng Trưởng Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu N.H.Th. (SN 2021, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Trước đó, khoảng 22h ngày 20/9, gia đình đã lo hậu sự cho cháu Th.

Trang là kẻ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi ra tay sát hại nạn nhân tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Một trinh sát trong Đội Điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu an toàn.