Vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Bố mẹ không hiểu vì sao nghi phạm lại sát hại con

Đời sống 21/09/2023 18:50

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, ông đã cùng Trưởng Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu N.H.Th. (SN 2021, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Trước đó, khoảng 22h ngày 20/9, gia đình đã lo hậu sự cho cháu Th. 

“Sau khi thăm hỏi động viên, tôi có tiếp xúc với bố mẹ cháu Th. và họ cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ cháu Th. luôn quan tâm đến Trang và nữ giúp việc này cũng rất vui vẻ... Bố mẹ cháu Th. cũng không hiểu vì sao nghi phạm Trang lại làm hại con họ như vậy”, ông Nguyễn Đức Hồng chia sẻ.

Vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Bố mẹ không hiểu vì sao nghi phạm lại sát hại con - Ảnh 1
Trang là kẻ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi ra tay sát hại nạn nhân tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). 

Một trinh sát trong Đội Điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu an toàn.

Khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể cháu bé, các chiến sĩ công an đều khựng lại trong vài phút, không bước nổi vì quá đau đớn và phẫn nộ.

Vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Bố mẹ không hiểu vì sao nghi phạm lại sát hại con - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể cháu Th. - Ảnh: VietNamNet

Trước thông tin cho rằng nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đã tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đấy mới chỉ là thông tin lan truyền không chính thống, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm.

 

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vào khoảng 17h04 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu Nguyễn H.T. (SN 2021) để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhiều phút sau, Trang mới nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé ở dưới ao. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.

Nhiều nhân chứng thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở kể lại, cuối chiều hôm xảy ra vụ bắt cóc, họ nhìn thấy người phụ nữ trẻ đi xe máy Honda Lead chở theo cháu bé, gặp người dân hỏi đường đi mua thuốc và quần áo.

Vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Bố mẹ không hiểu vì sao nghi phạm lại sát hại con - Ảnh 3
Nhân chứng thấy quần áo của Trang ướt sũng, đến cửa hàng quần áo mua bộ khác để thay - Ảnh: VTC News

 

Theo người dân địa phương, Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con (hai gái, một trai) ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương, các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể.

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Nạn nhân là em K.K (SN 2015) là học sinh, trú tại buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa.

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