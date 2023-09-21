Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong sau khi bị chó cắn

Đời sống 21/09/2023 18:13

Nạn nhân là em K.K (SN 2015) là học sinh, trú tại buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 11.

Nạn nhân là em K.K (SN 2015) là học sinh, trú tại buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa. Qua điều tra dịch tễ, người nhà không rõ bệnh nhi bị chó cắn lúc nào, không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine bệnh dại.

Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong sau khi bị chó cắn - Ảnh 1
Một học sinh Gia Lai tử vong do bệnh dại  - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vào ngày 11/9, em K có triệu chứng sốt, mệt mỏi, gia đình tự mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm. Chiều 12/9, bệnh nhân khám tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa với triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi được chẩn đoán ban đầu viêm phế quản cấp và được dùng kháng sinh kháng viêm.

Tối cùng ngày, bệnh nhi có dấu hiệu nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Ngày 15/9, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng hôn mê. Ngày 16/9, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và ngày 18.9, xét nghiệm mẫu có kết quả dương tính với virus dại. Ngày 20/9, bệnh nhi tử vong.

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