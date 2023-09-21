Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi (37 tuổi, ngụ phường 9, TP Đà Lạt), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay hôm sau (31/10), Phi nhắn tin qua zalo với ông D., nói đang thỏa thuận để mua 2 thửa đất liền kề có tổng diện tích 1,7ha với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc trước 3 tỷ đồng. (Vào tháng 2/2022, thông qua bạn bè, Phi biết thông tin của 2 thửa đất ở thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà).

Qua thụ lý điều tra, xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định, ngày 30/10/2022, ông N.N.D. (ngụ TP Đà Lạt) điện thoại cho Phi đề nghị cùng góp vốn làm ăn ở lĩnh vực mà Phi thấy có thể sinh lời. Đang lúc cần tiền để trả nợ, Phi nảy sinh ý định làm giả thông tin để lừa lấy tiền của ông D.

Phi dựng chuyện đã tìm được người mua lại 2 thửa đất này với giá 23,6 tỷ đồng. Do đó ông D. và Phi chỉ cần đặt cọc đủ tiền thì sẽ làm thủ tục mua đất; đồng thời tiến hành sang tay cho bên thứ 3 với giá 23,6 tỷ đồng, lợi nhuận thu được là 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng nại lý do hiện không có đủ số tiền 3 tỷ đồng để đặt cọc mua đất nên rủ vợ chồng ông D. cùng góp vốn. Để củng cố niềm tin, Phi đã gửi hình ảnh bản gốc 2 sổ đỏ của các thửa đất cho ông D. xem.

Chiều tối hôm đó, vợ chồng ông D. đã đến Spa Mộc Hoa (đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt) của Phi để tính chuyện hùn vốn làm ăn. Phi cho biết, trong vòng 2 tuần sẽ hoàn thành việc mua 2 thửa đất nêu trên và bán lại cho bên thứ 3 để thu lợi nhuận. Hai bên thỏa thuận vợ chồng ông D. góp số tiền 1,8 tỷ đồng, còn Phi góp 1,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất.

Theo thỏa thuận, ông D. phải chuyển cho Phi số tiền 1,8 tỷ đồng, tuy nhiên do chưa xoay đủ tiền nên vào ngày 1/11/2022, ông D. chuyển trước 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên H.B.T., người nhận là Phạm Thị Minh Phi.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận tiền, Phi làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong đó có thông tin Phi đã thực hiện việc đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng cho chủ đất là ông C.T.M. (ngụ tỉnh Bình Dương) để mua 2 thửa đất nói trên.

Phi tự lấy thông tin cá nhân của anh N.T.T. (34 tuổi, nhân viên Spa Mộc Hoa) điền vào hợp đồng này với tư cách “Người chứng kiến” rồi tự ký tên của mình, tên anh T. và ông M. vào trong hợp đồng. Sau đó, Phi chụp hình bản hợp đồng giả mạo, gửi qua zalo cho ông D.

Nghĩ rằng đó là hợp đồng thật, ngày 2/11/2022, ông D. tiếp tục chuyển cho Phi số tiền 800 triệu đồng; đồng thời yêu cầu Phi cung cấp cho ông giấy tờ để ghi nhận việc vợ chồng ông và Phi góp tiền mua đất.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Phi đưa tờ giấy mượn tiền cho vợ ông D., trong đó ghi nhận Phi vay của vợ chồng ông D. số tiền 1,8 tỷ đồng để mua 2 thửa đất; lợi nhuận sau 20 ngày là 960 triệu đồng. Trong giấy mượn tiền này có ghi cam kết vào ngày 20/11/2022, Phi sẽ trả số tiền 2,76 tỷ đồng cho vợ chồng ông D. Với số tiền lấy được của ông D., Phi đã dùng để trả nợ cho người khác.

Đến hạn, không thấy Phi trả tiền gốc và chia lãi như thỏa thuận, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã tố giác vụ việc với cơ quan công an.

Ngoài vợ chồng ông D., một số người khác cũng gửi đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng tố cáo Phi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Phi là dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Phi đã đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, tổ chức tại TP Đà Nẵng. Ngoài danh hiệu trên, cô còn đạt danh hiệu Người đẹp công sở.