Bất ngờ vặn tay ga xe máy lao vào tường, bé 26 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Đời sống 20/09/2023 16:49

Bé 26 tháng tuổi bất ngờ vặn tay ga, khiến xe lao vào tường, trẻ ngã chấn thương sọ não, nguy kịch.

Theo thông tin từ VNExpress, vào chiều ngày 20/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trẻ 26 tháng tuổi (trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh) nhập viện do ngã đập vùng thái dương phải vào tường, sưng đau vào chiều qua. Bé ngồi trước xe máy mẹ chở và không may vặn tay ga xe phi vào tường dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Bé đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

 

Bất ngờ vặn tay ga xe máy lao vào tường, bé 26 tháng tuổi bị chấn thương sọ não - Ảnh 1
Bé 26 tháng tuổi bị chấn thương sọ não sau khi vặn tay ga đam vào tường - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTC News, qua kiểm tra cho thấy, bệnh nhi chấn thương sọ não kín, vỡ lún xương thái dương phải, tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải. Bé không nôn, không buồn nôn, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. 

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo, người lớn không nên để trẻ ngồi trước người lái xe, hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga mà không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.

Khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ điều khiển xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối giữa người lái với trẻ nhỏ. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 - 2 tuổi, an toàn nhất là để trẻ ngồi giữa 2 người lớn, không được cho trẻ ngồi trước người lái xe máy.

Phụ huynh cần cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cha mẹ xuống xe máy phải tắt máy và cho trẻ xuống vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống: Xe có thể đổ đè vào người hoặc xe máy chưa tắt khóa điện, trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn.

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Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người. Sau đó, phía gia đình của bé gái đã đưa 350 triệu đồng.

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