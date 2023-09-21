Cơ quan công an cho biết, nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 20/9, cơ quan công an cho biết, nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Cơ quan chức năng nhận định có thể nghi phạm đã nhảy cầu tự tử vì có camera ghi lại hình ảnh người nhảy cầu. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, cơ quan công an vẫn đang xác minh thêm và sẽ có thông tin chính thức.

Hình ảnh nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang khi vừa bế bé gái ra khỏi trường mầm non - Ảnh: Báo Người Lao Động Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho biết: "Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang làm hại cháu bé 2 tuổi xong mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc". Tối cũng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Thi thể cháu bé được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.Th. (SN 2021, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để đòi tiền chuộc. Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé. Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu Th. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. (SN 1961, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Hình ảnh bé gái 2 tuổi trước khi bị người giúp việc trong gia đình bắt cóc, sát hại ở Hà Nội Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người. Sau đó, phía gia đình của bé gái đã đưa 350 triệu đồng.

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