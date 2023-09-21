NÓNG: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù

Đời sống 21/09/2023 20:25

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba bị cáo còn lại cùng bị mức án 1 năm 6 tháng tù (giam).

Theo thông tin từ VTC News, vào 19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) 3 năm tù giam và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã kết thúc.

Cụ thể, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, cựu giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) đều bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

NÓNG: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bày tỏ sự ân hận, đau khổ khi không kiềm chế được bản thân để trở thành bị cáo như hôm nay và bỏ dở bao nhiêu tâm huyết giúp cho người nghèo, người bệnh tật suốt 18 tháng qua.

"18 tháng qua với bị cáo đã quá đau đớn rồi. Mong tòa xem xét vì sao bị cáo phạm tội, xem xét bị cáo đã đóng góp cho xã hội, hoạt động bền lâu, không phải muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Bị cáo làm lâu dài, như trong đại dịch bị cáo bán nhà bỏ tiền mua bình oxy, bảo lãnh công ty mua oxy để cứu dân trong đại dịch. Đó là sự hy sinh của bị cáo với nhân dân, với đất nước, thể hiện ở việc làm cụ thể. Bị cáo muốn giúp ích cho dân, cho nước, trở thành công dân lương thiện", bà Hằng kết thúc lời nói sau cùng.

Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để về lo cho gia đình.

Là người cuối cùng nói lời sau cùng, bị cáo Tân nói đây là trải nghiệm có nhiều cảm xúc, bị cáo dám đấu tranh, phản biện xã hội nên không ân hận.

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn sau ngày 21/9.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 31 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 46 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 1 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng