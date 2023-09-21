NÓNG: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba bị cáo còn lại cùng bị mức án 1 năm 6 tháng tù (giam).

Theo thông tin từ VTC News, vào 19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) 3 năm tù giam và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã kết thúc.

Cụ thể, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, cựu giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) đều bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bày tỏ sự ân hận, đau khổ khi không kiềm chế được bản thân để trở thành bị cáo như hôm nay và bỏ dở bao nhiêu tâm huyết giúp cho người nghèo, người bệnh tật suốt 18 tháng qua.

"18 tháng qua với bị cáo đã quá đau đớn rồi. Mong tòa xem xét vì sao bị cáo phạm tội, xem xét bị cáo đã đóng góp cho xã hội, hoạt động bền lâu, không phải muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Bị cáo làm lâu dài, như trong đại dịch bị cáo bán nhà bỏ tiền mua bình oxy, bảo lãnh công ty mua oxy để cứu dân trong đại dịch. Đó là sự hy sinh của bị cáo với nhân dân, với đất nước, thể hiện ở việc làm cụ thể. Bị cáo muốn giúp ích cho dân, cho nước, trở thành công dân lương thiện", bà Hằng kết thúc lời nói sau cùng.

Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để về lo cho gia đình.

Là người cuối cùng nói lời sau cùng, bị cáo Tân nói đây là trải nghiệm có nhiều cảm xúc, bị cáo dám đấu tranh, phản biện xã hội nên không ân hận.

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