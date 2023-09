Phản ứng của nghệ sĩ Mạc Can khi Trấn Thành vào vai bác Ba Phi trong 'Đất rừng phương Nam'

Nghệ sĩ Mạc Can thời điểm đảm nhận vai bác Ba Phi là khi ông khoảng 50 tuổi. Còn với Trấn Thành hiện tại đang ở tuổi 36. Vì thế, theo nhiều khán giả, Trấn Thành chưa đủ năng lực để vào vai bác Ba Phi.

Phim điện ảnh "Đất rừng Phương Nam" đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Đáng chú ý trong đó, nhân vật bác Ba Phi của Trấn Thành đang được "đặt lên bàn cân" với bác Ba Phi trong bản truyền hình "Đất phương Nam" (1997) của nghệ sĩ Mạc Can.

Theo đó, Trấn Thành mong khán giả không so sánh mình hay các diễn viên trong phim với các thế hệ của bản truyền hình. Bởi anh cho rằng mỗi người đều sẽ có cách thể hiện nhân vật riêng.

Một lý do khác, khiến Trấn Thành nhận lời vai diễn này được anh tiết lộ vì bản thân say mê phiên bản truyền hình ra mắt cách đây 25 năm. Anh nói mỗi lần đi học về nhà, đoạn nhạc phim Đất phương Nam vang lên, in đậm trong tâm trí đến nay. Với anh, bản truyền hình ghi dấu ấn với nhiều thế hệ, tương tự Tây Du Ký bản năm 1986.

Anh khẳng định nếu ê-kíp cứ áp lực, không dám vượt qua phiên bản cũ thì không ai sáng tạo một phiên bản mới. Anh kỳ vọng phiên bản điện ảnh 2023 sẽ được yêu mến và có thể nhiều năm sau sẽ được thế hệ tiếp nối làm lại.

Với vai trò là nhà sản xuất cho phim, Trấn Thành cho biết được hỗ trợ của đơn vị, người dân nhiều vùng miền khi thực hiện dự án. Đồng thời, anh khẳng định nếu không có tình thương của mọi người, vốn đầu tư có thể đội lên cả trăm tỉ đồng.

Diễn viên Mạc Can trong vai bác Ba Phi đã trở thành tuổi thơ của không ít khán giả.

Với nghệ sĩ Mạc Can, khi được hỏi về việc Trấn Thành đảm nhận vai của mình trong bản điện ảnh, ông bày tỏ cảm thấy mừng. "Người ta dám đóng lại nghĩa là có tự tin. Tự tin chứ. Phải làm hay hơn, mà hay hơn thì đáng quý. Tóm lại, ai mà đóng sau, đóng cái vai người ta từng đóng rồi thì hay", nghệ sĩ già nói.

Khi được hỏi về sự lo ngại của khán giả rằng Trấn Thành có thể phá hình tượng bác Ba Phi trong quá khứ, nghệ sĩ Mạc Can khẳng định: "Khỏi cần giữ. Trấn Thành còn trẻ và có những sáng tạo riêng tôi đâu biết được. Nhiều khi cái đó xuất sắc thì sao. Còn về chuyện khuôn mặt, vóc dáng trẻ quá thì phải cố gắng làm sao cho giống bác Ba Phi thiệt. Bởi vì người diễn viên khi vào phim phải giống nhân vật".