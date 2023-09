Trấn Thành tình tứ, liên tục ôm hôn Hari Won giữa sự kiện ra mắt phim mới

Chiều ngày 20/9, sự kiện công bố dự án phim Đất Rừng Phương Nam đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Tuấn Trần, Hồng Ánh…. Tại sự kiện, Trấn Thành với vai trò nhà đầu tư kiêm diễn viên, nhận nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn Bác Ba Phi do anh thực hiện. Trấn Thành cho biết phim truyền hình "Đất Phương Nam" là tác phẩm yêu thích của anh và vai diễn Bác Ba Phi do diễn viên Mạc Can thể hiện cũng là vai kinh điển.



Lúc sau, khi cả ê-kíp Đất Rừng Phương Nam đang đứng chụp ảnh, Hari Won bất ngờ xuất hiện và tiến lên sân khấu ủng hộ dự án mới của chồng. Trấn Thành ân cần đỡ vợ lên và tặng cô một nụ hôn má cực ngọt ngào. Hari Won cũng cười rạng rỡ trông cực kỳ hạnh phúc. Xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới của ông xã, nữ ca sĩ "Anh cứ đi đi" diện bộ áo dài đỏ theo kiểu truyền thông càng làm tôn lên làn da trắng và thu hút sự chú ý bởi sự xinh đẹp toát ra.