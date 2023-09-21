Trấn Thành tình tứ, liên tục ôm hôn Hari Won giữa sự kiện ra mắt phim mới

Đã biết Lọ Lem xinh xắn đáng yêu, nhưng lần tung ảnh này phải nói là "gấp đôi độ ngọt - bùng nổ visual", khiến cư dân mạng rần rần "xin vía".

Chiều ngày 20/9, sự kiện công bố dự án phim Đất Rừng Phương Nam đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Tuấn Trần, Hồng Ánh…. Tại sự kiện, Trấn Thành với vai trò nhà đầu tư kiêm diễn viên, nhận nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn Bác Ba Phi do anh thực hiện. Trấn Thành cho biết phim truyền hình "Đất Phương Nam" là tác phẩm yêu thích của anh và vai diễn Bác Ba Phi do diễn viên Mạc Can thể hiện cũng là vai kinh điển.

Sự kiện công bố dự án phim Đất Rừng Phương Nam đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Tuấn Trần, Hồng Ánh…. Lúc sau, khi cả ê-kíp Đất Rừng Phương Nam đang đứng chụp ảnh, Hari Won bất ngờ xuất hiện và tiến lên sân khấu ủng hộ dự án mới của chồng. Trấn Thành ân cần đỡ vợ lên và tặng cô một nụ hôn má cực ngọt ngào. Hari Won cũng cười rạng rỡ trông cực kỳ hạnh phúc. Xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới của ông xã, nữ ca sĩ "Anh cứ đi đi" diện bộ áo dài đỏ theo kiểu truyền thông càng làm tôn lên làn da trắng và thu hút sự chú ý bởi sự xinh đẹp toát ra.

Lúc sau, khi cả ê-kíp Đất Rừng Phương Nam đang đứng chụp ảnh, Hari Won bất ngờ xuất hiện và tiến lên sân khấu ủng hộ dự án mới của chồng Trong suốt quá trình chụp ảnh chung, Trấn Thành luôn ôm Hari Won không rời nửa bước. Cặp đôi có những khoảnh khắc tương tác cực đáng yêu, dáng vẻ phụng phịu, dỗi hờn của Hari Won bên cạnh ông xã. Ngay cả khi kết thúc chụp ảnh, nam MC vẫn ôm bà xã đi xuống khán đài.

Trong suốt quá trình chụp ảnh chung, Trấn Thành luôn ôm Hari Won không rời nửa bước. Cặp đôi có những khoảnh khắc tương tác cực đáng yêu Vừa qua, khi Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất Rừng Phương Nam, một số khán giả chê tạo hình của anh không ấn tượng sâu đậm. Trước ý kiến này, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi cũng có chút ngần ngại khi được mời đóng vai kinh điển. Dẫu vậy, tôi là người thích sự thử thách vì thử thách kích thích sáng tạo. Tôi cố gắng làm khác đi, tạo ra một hình ảnh Bác Ba Phi khác biệt và tin rằng phiên bản này hoàn toàn mới. Đó không phải là hình tượng một Bác Ba Phi dễ thương, kể chuyện vui cho mọi người mà còn vai trò khác hơn mà khi ra rạp khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt này".

Ngay cả khi kết thúc chụp ảnh, nam MC vẫn ôm bà xã đi xuống khán đài Anh cũng nói thêm nếu nhà làm phim nào cũng sợ sự so sánh thì sẽ không bao giờ có phiên bản mới cho những tác phẩm kinh điển. Mỗi tác phẩm ở từng thời kỳ khác nhau sẽ mang đến sự khác biệt do kinh phí, phương tiện kỹ thuật, kịch bản, cách kể của đạo diễn… Vì thế, các phim "Tây Du Ký", "Thần điêu đại hiệp"… đã được làm vô số phiên bản và dù có những ý kiến trái chiều nhưng mỗi phiên bản có những yếu tố khác biệt. Khi Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất Rừng Phương Nam, một số khán giả chê tạo hình của anh không ấn tượng sâu đậm Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng Trấn Thành phù hợp với vai Bác Ba Phi. "Tinh thần của vai bác Ba Phi là hoạt ngôn, chứa nhiều ẩn ý nên Trấn Thành là lựa chọn duy nhất của tôi" - anh nói. Đội ngũ hóa trang đã sang Trung Quốc học hỏi để về tạo hình tượng đúng theo yêu cầu của đoàn phim. Đạo diễn Vinh Sơn cũng cho rằng phim ảnh phải có sự thay đổi và mong mọi người tôn trọng sự khác biệt. Sau 25 năm, cách kể chuyện, xây dựng nhân vật, diễn biến và cái nhìn mới cũng tạo sự phù hợp với khán giả trẻ, giúp tác phẩm dễ lan tỏa hơn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng Trấn Thành phù hợp với vai Bác Ba Phi Đất rừng phương Nam là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Kinh phí sản xuất là 40 tỷ đồng. Các diễn viên đã lặn lội quay phim suốt 2 tháng ở nhiều tỉnh thành miền Tây: Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh... Đoàn phim huy động hơn 3.600 diễn viên quần chúng tham gia. Họ cũng dựng mới 70% bối cảnh, mất hơn một tháng để tạo chợ nổi, bài trí hàng trăm món nội thất, phụ kiện. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Kiều Trinh, diễn viên Tuyền Mập...

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