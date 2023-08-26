Ái nữ của 'bạn gái cũ' Trấn Thành và chồng Việt kiều gây sốt với loạt ảnh 'đẹp như búp bê'

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hồ đã chia sẻ loạt ảnh của con gái Mai Vi. Trong những chiếc váy công chúa, ái nữ nhà Mai Hồ gây "đốn tim" nhiều người bởi vẻ ngoài xinh xắn. Có thể thấy, cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Netizen không khỏi xuýt xoa trước đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn, đẹp như búp bê của con gái nhà Mai Hồ.

Bên cạnh đó, Mai Hồ từng tiết lộ con gái khi ra ngoài, bé thể hiện tính cách độc lập còn ở nhà vẫn thỉnh thoảnh nhõng nhẽo mẹ. Có lần, Mai Hồ dạy con xếp đồ chơi nhưng sau đó phải tự dọn vì Mai Vi 'nịnh bợ' nhờ mẹ hỗ trợ.

Mai Hồ từng tiết lộ con gái thể hiện tính cách độc lập khi hoạt động ngoài trời

Nhóc tỳ Mai Vi hay nhõng nhẽo mẹ Mai Hồ khi ở nhà

Không những thế, nữ diễn viên cũng cho biết con gái "điệu giống bố" nên cô thường cho bé mặc đẹp, sành điệu nhưng vẫn hồn nhiên đúng lứa tuổi. Vợ chồng Mai Hồ là những người "cuồng con" khi trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái.

Chồng của Mai Hồ và con gái Mai Vi

Mai Hồ từng được biết đến là một nữ diễn viên, hotgirl có tiếng. Khác với nhiều nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp, Mai Hồ lập gia đình khi còn khá trẻ và có 1 con trai đầu lòng. Tuy nhiên hôn nhân tan vỡ năm 2012, khi ấy Mai Hồ mới 25 tuổi đã làm mẹ đơn thân.

Mai Hồ lập gia đình khi còn khá trẻ và có 1 con trai đầu lòng

Mặc dù vậy, nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình nóng bỏng, bà mẹ trẻ vẫn đắt show, là nữ chính trong nhiều MV ca nhạc. Thậm chí dù đã 1 con nhưng Mai Hồ từng khiến MC Trấn Thành say mê như điếu đổ.

Mai Hồ từng có khoảng thời gian hẹn hò với MC Trấn Thành

Khoảng thời gian đó, Trấn Thành nhiều lần công khai hình ảnh chăm sóc con riêng của Mai Hồ khiến nhiều người không khỏi xúc động, mong cho cô sớm tìm được bến đỗ mới, cùng Trấn Thành chăm lo nuôi dạy nhóc tỳ. Thế nhưng cũng chỉ ít lâu sau đó, cả hai chính thức chia tay.

Trấn Thành nhiều lần công khai hình ảnh chăm sóc con riêng của Mai Hồ khiến nhiều người không khỏi xúc động

Đầu năm 2018, Mai Hồ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều Nam Bùi điển trai, giàu có, chững chạc và tâm lý. Từ đó, nữ diễn viên quyết định sang Đức định cư. Tháng 9/2018, Mai Hồ lần đầu công bố ảnh con gái đầu lòng là bé Mai Vi.

Mai Hồ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều Nam Bùi vào đầu năm 2018

Ở Đức, Mai Hồ không chạy show mà tập trung chăm sóc gia đình. Cô dành hầu hết thời gian trong ngày để nuôi dạy bé Mai Vi. Có lúc, Mai Vi như người bạn nhỏ, chia sẻ buồn vui cùng mẹ.

Gia đình nhỏ của Mai Hồ - Nam Bùi

Người đẹp cho biết, chuyện cô làm mẹ đơn thân không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cô và chồng sắp cưới, ngược lại Nam Bùi còn rất yêu thương con trai cô, nguyện chăm sóc cho hai mẹ con suốt đời.