Một Hoa hậu Vbiz bất ngờ làm một việc 'giải đáp' nghi vấn 'cạch mặt' Trấn Thành thời gian qua

Trong nhóm bạn của Trấn Thành , nhiều người đã gắn bó với nam MC từ lúc mới vào nghề nhưng dạo gần đây bỗng dưng liên tục vắng mặt. Một trong số đó phải kể đến Hoa hậu Thu Hoài . Chính vì thế, cư dân mạng đặt nghi vấn Thu Hoài và Trấn Thành đã cạch mặt nhau.

Tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu Thu Hoài đăng clip cùng con trai xuất hiện tại tiệc khai trương nhà hàng của vợ chồng Trấn Thành. Ngay khi vừa thấy Thu Hoài, MC Trấn Thành đã thể hiện sự vui mừng, cả hai còn ôm nhau thân thiết.

Thu Hoài cho biết, mỗi khi livestream thường nhận những câu hỏi về việc "cạch mặt" Trấn Thành, khi đó nam MC liền bật cười rồi đáp: "Nghỉ chơi hay không là những lúc như thế này nè". Trước hàng loạt ống kính, Thu Hoài còn liên tục lập lại câu: "Chơi lại rồi, chơi lại rồi" như một lời nói đùa với Trấn Thành và những người xung quanh.

Vì gần đây bỗng dưng liên tục vắng mặt trong bữa tiệc họp mặt bạn bè nên có tin đồn Thu Hoài 'cạch mặt' Trấn thành

Nói về tình bạn với Thu Hoài, Trấn Thành từng xúc động chia sẻ trước công chúng vào năm 2019: "Tôi chơi thân với hoa hậu Thu Hoài từ thời bắt đầu được khán giả biết đến nhiều. Mối quan hệ này đã kéo dài khoảng 10 năm rồi. Thu Hoài đối với tôi là một người bạn rất dễ thương. Lúc khó khăn luôn có Thu Hoài ở bên. Những người mà lúc vui có mặt nhưng lúc cần thiết không xuất hiện thì không thể gọi là bạn. Còn bất cứ lúc nào tôi cần thì Thu Hoài đều ở bên cạnh".

Trấn Thành và Thu Hoài gắn bó trong công việc đến cuộc sống

Trấn Thành và Thu Hoài gắn bó trong công việc đến cuộc sống. Cả hai cùng hội bạn thường xuyên tụ họp ở nhà riêng để ăn uống, cùng đi du lịch rất thân thiết. Thậm chí, đến Hari Won cũng phải ghen tị với Thu Hoài. Cụ thể, Trấn Thành từng chi gần 80 triệu đồng để mua 1 chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu đắt đỏ làm quà tặng sinh nhật cho Thu Hoài.

Trấn Thành từng chi gần 80 triệu đồng để mua 1 chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu đắt đỏ làm quà tặng sinh nhật cho Thu Hoài

Là người gắn bó suốt hơn 1 thập kỷ nên hiểu tính cách của nhau, có lần Thu Hoài đã lên tiếng bênh vực và tiết lộ con người thật của Trấn Thành khi nam MC gặp loạt ồn ào. Thời điểm đó, Hoa hậu Thu Hoài đã thẳng thắn cho rằng lỗi lầm của Trấn Thành là quá thành công nên bị nhiều người để ý.

Thu Hoài đã lên tiếng bênh vực và tiết lộ con người thật của Trấn Thành khi nam MC gặp loạt ồn ào

"Không có một mối quan hệ nào mà tao với mày không thiệt thòi cả Xìn. Cái lỗi của mày là quá giỏi và quá thành công đó. Mày bớt thời gian dành cho bạn bè tí, vô ngồi xem từng cái status chửi mày, mày sẽ thấy những người từng chịu ơn mày thích hả hê trong đó. Bởi vậy, ráng mà giỏi và thành công hơn nữa nha Xìn. Đằng nào cũng mắc lỗi, né đâu có được. Nếu mày bận quá không xem kịp, tao có chụp lại hết nè, để tao đưa qua cho mày xem" – Thu Hoài chia sẻ.