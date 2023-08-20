Cụ thể, Trấn Thành nhấn mạnh: "Không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ đừng nói gì đến các bạn, ai trên đời này diễn cũng chết, Hollywood cũng vậy thôi, không hợp vai diễn cũng dở luôn. Tôi nghĩ đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định bạn diễn giỏi hay diễn dở".

Gần đây, tại một sự kiện phim ảnh , Trấn Thành và Ngô Thanh Vân đã có dịp chia sẻ rất nhiều về những quan điểm làm nghề khác nhau của mình. Trong số đó, hiện đang có một quan điểm gây ra tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội, xoay quanh việc diễn viên cần phải chọn vai hợp với mình thì mới có thể thành công hay không?

Vấn đề sẽ không có gì quá to tát nếu Ngô Thanh Vân không đưa ra ý kiến phản bác. Đả nữ điện ảnh Việt chia sẻ: "Phải xin cho mình đúng cái vai đó để mình diễn? Tôi nói thật, ở Việt Nam mình nhiều khi còn chưa có vai để được chọn lựa chứ đừng nói đến những bạn mới bắt đầu đi học, làm gì có nhiều cơ hội để chọn lựa, làm gì có điều đó. Mình muốn là diễn viên thì bất cứ một vai diễn nào, mình cũng phải làm được".

Ngô Thanh Vân lại cho rằng muốn là diễn viên thì bất cứ một vai diễn nào, mình cũng phải làm được

Nói về quan điểm ‘hợp vai diễn rất quan trọng’ của Trấn Thành, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, NSND Việt Anh chia sẻ: “Không hợp thì làm sao hay. Cái hợp vai đó là quá trình nhận thức, tố chất, ngoại hình, tính cách của người diễn viên. Nếu phù hợp với nhân vật thì sẽ thăng hoa hơn. Ngoài ra người khác cũng có thể làm được nhưng không hay".

NSND Việt Anh cho rằng nếu phù hợp với nhân vật thì sẽ diễn xuất thăng hoa hơn

Còn đối với quan điểm “diễn viên vai nào cũng phải làm được” của Ngô Thanh Vân, NSND Việt Anh thẳng thắn cho biết: “Làm sao có thể vai nào cũng làm được. Điển hình như tôi đây, nếu bắt đóng vai trẻ đẹp làm sao tôi đóng. Về ngoại hình, giọng nói… thì mỗi người có một sở trường chứ không phải diễn viên nào cũng có thể đóng tốt các loại vai. Bạn cố gắng gồng lên thì chẳng bao giờ thấy hay.

Có thể có người hợp một số loại vai, nhưng không thể nào hợp tất cả các vai được. Điều đó phụ thuộc vào các yếu tố cá tính, ngoại hình, giọng nói… Người diễn viên chỉ làm một hai loại vai sở trường là giỏi rồi. Đừng nghĩ rằng diễn viên có thể làm tốt tất cả”.

NSND Việt Anh cũng cho rằng có thể có một số diễn viên hợp một số loại vai, nhưng không thể nào hợp tất cả các vai được

Ông cũng cho biết trong điện ảnh, việc hợp vai quan trọng hơn. Ở sân khấu, diễn viên có thể có những yếu tố khác nhưng với điện ảnh, diễn viên phải hợp vai thật sự thì mới làm tốt được.

Đồng thời, NSND Việt Anh cũng cho rằng nên tập trung vào thế mạnh của mình thay vì thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Có những người đóng hài cũng được, đóng bi kịch cũng được, đóng bi hài cũng được vì đó là người giỏi. Nếu không thì cứ chọn các loại vai mà anh có khả năng làm tốt nhất.