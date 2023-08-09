Vừa qua, Trấn Thành gây chú ý khi trở lại với vai trò giám khảo của chương trình “Siêu tài năng nhí” mùa 4. Ở hậu trường , nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn giải đáp lý do về việc ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình trong thời gian vừa qua vì đang ở giai đoạn chọn lọc các dự án phù hợp để tham gia.

Theo đó, Trấn Thành còn lý giải thêm: "Chủ trương năm nay của tôi là làm phim nhiều nên tôi vừa làm đạo diễn, sản xuất cho dự án phim Mai và đầu tư cho phim Đất Rừng Phương Nam. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi vì thấy sức khỏe của mình đang lên tiếng nên sẽ ưu tiên tham gia những chương trình mang đến thông điệp cho xã hội. Mọi người sẽ thấy tôi ít xuất hiện chứ các nhà sản xuất lúc nào cũng ưu tiên và đặt lời mời tới tôi đầu tiên".

Về vấn đề sức khỏe, nam nghệ sĩ đã tiết lộ bản thân đang bị giãn tĩnh mạch ở chân. Đây cũng là kết quả của việc phải đứng dẫn chương trình trong thời gian dài. Dù đã được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi nhưng Trấn Thành vẫn “cố cãi” để tham gia đêm diễn đặc biệt cùng với bà xã Hari Won.

Dù đã được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi nhưng Trấn Thành vẫn “cố cãi” để tham gia đêm diễn đặc biệt cùng với bà xã Hari Won

Không những thế, vừa qua, diện mạo của Trấn Thành gây chú ý khi xuất hiện cùng bà xã Hari Won trong một đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều dân tình ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của nam nghệ sĩ tròn trịa hơn, có dấu hiệu "sưng phù" - tăng cân thấy rõ.

Nhiều dân tình còn ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của Trấn Thành tròn trịa hơn, có dấu hiệu "sưng phù" - tăng cân thấy rõ

Có thể thấy hiện tại sức khỏe Trấn Thành không còn ổn định như trước. Việc đi quay hình thường xuyên cũng khiến cơ thể anh tăng, giảm cân thất thường. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm sức khỏe nam danh hài.