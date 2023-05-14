Em gái Trấn Thành tiết lộ lý do anh trai tiếp tục là MC của Rap Việt mùa 3?

Mới đây, vào tối 13/5, trong buổi lễ trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Nhà bà Nữ của Trấn Thành đoạt nhiều giải quan trọng của liên hoan. Tuy nhiên, nam MC lại không có mặt tại sự kiện mà Hari Won lại là người xuất hiện trên sân khấu. Khi thay mặt ông xã nhận giải, Hari Won tiết lộ Trấn Thành vì đang bận ghi hình Rap Việt mùa 3 nên không thể tham dự. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, Trấn Thành chính xác là MC của Rap Việt năm nay.

Cũng có mặt tại sự kiện này, em gái Trấn Thành – Uyển Ân cũng tiết lộ với truyền thông Trấn Thành rất muốn tham gia sự kiện này nhưng vì có lịch trình từ trước nên chẳng thể bỏ công việc vào Đà Nẵng nhận giải, nếu không sẽ phải đền hợp đồng.

Thời gian gần đây, cái tên Trấn Thành liên tục gặp phải những lùm xùm. Vào tháng 3 vừa qua, anh vướng vào drama bao rạp, cần sự riêng tư. Sau đó, Trấn Thành lại tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn ‘đời nghệ sĩ khó nuốt’ và bật khóc nức nở khi nhắc đến 4 chữ ‘hào quang rực rỡ’. Câu nói khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành.

Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn ‘đời nghệ sĩ khó nuốt’ và bật khóc nức nở khi nhắc đến 4 chữ ‘hào quang rực rỡ’ - Ảnh: Internet

Gần đây, anh còn bị tố cùng Lê Dương Bảo Lâm, Hiền Hồ đi bar rồi tiêu hết 187 triệu đồng. Tuy nhiên, bài tố không có hình ảnh, bằng chứng cụ thể nên hầu hết khán giả cho rằng đây là thông tin bịa đặt, vô căn cứ.

Trấn Thành không còn có mặt trong Siêu Tài Năng Nhí mùa mới - Ảnh: Internet

Không những thế, trong chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa mới cũng xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành. Năm nay, Đại Nghĩa, Hari Won và Gil Lê sẽ là ba giám khảo.