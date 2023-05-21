Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi

Hậu trường 21/05/2023 09:11

Mới đây, Trấn Thành lên tiếng tiết lộ lý do xuất hiện với ngoại hình khác lạ trong lần đầu lộ diện sau thời gian ‘ở ẩn’ khiến dân tình xôn xao.

Thời gian vừa qua, Trấn Thành là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là sau những ồn ào liên quan đến cách hành xử, phát ngôn lẫn đời tư. Mới đây, nam MC lần đầu lộ diện sau thời gian ‘ở ẩn’ khi giữ vai trò là MC chương trình Người Ấy Là Ai mùa 5. Điều khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo của Trấn Thành khá khác lạ khi để râu. Ngoài ra, khán giả cũng nhanh chóng nhận thấy ngoại hình nam MC hiện tại đã tăng cân đáng kể.

Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 1Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 2

Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 3
Trấn Thành lần đầu lộ diện sau thời gian ‘ở ẩn’ với diện mạo khá khác lạ khi để râu - Ảnh: Internet

 

Lý giải về ngoại hình khác lạ của mình, Trấn Thành cho biết ngoại hình thay đổi vì ăn nhiều trong thời gian ghi hình nên đã tăng cân: "MC Trấn Thành xin trở lại với một bộ râu nhẹ. Đi quay phim ăn nhiều hơi mập một chút nhưng cũng còn đáng yêu mà".

Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 4
Trấn Thành cho biết ngoại hình thay đổi vì ăn nhiều trong thời gian ghi hình nên đã tăng cân - Ảnh: Internet

 

Sau vụ lùm xùm 'bao rạp vì cần sự riêng tư', nam nghệ sĩ tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn về 'hào quang rực rỡ; tại họp báo phim của Đàm Vĩnh Hưng. Hồi đầu tháng 5, tin đồn Trấn Thành 'quỵt tiền đi bar', 'kết thúc hợp đồng hôn nhân với Hari Won' nổ ra, dù không rõ thực hư nhưng cũng gây xôn xao dân mạng.

Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 5
Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục tạo thị phi vì phát ngôn của mình - Ảnh: Internet

 

Trước loạt thị phi, Trấn Thành giữ thái độ im lặng, vô cùng kín kẽ đời tư, không xuất hiện suốt gần 2 tháng để né tránh sự chú ý của công chúng. Một số khán giả từng đoán rằng các chương trình truyền hình sẽ dè dặt hơn khi ngỏ lời mời hợp tác với Trấn Thành sau loạt ồn ào của anh. Gần đây nhất, chương trình 'Siêu tài năng nhí' xác nhận nam nghệ sĩ không còn tham gia vào mùa 4 mà thay thế bằng Đại Nghĩa.

Trấn Thành tiết lộ lý do xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian ở ẩn vì bão thị phi - Ảnh 6
 Trấn Thành giữ thái độ im lặng, vô cùng kín kẽ đời tư, không xuất hiện suốt gần 2 tháng để né tránh sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, với chương trình Rap Việt mùa 3, Hari Won xác nhận ông xã cô vẫn "cầm trịch" vị trí MC. Bên cạnh đó, BTC của Người ấy là ai mùa 5 cũng xác nhận ông xã Hari Won sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Như vậy, Trấn Thành sẽ chính thức giữ vai trò MC của 2 show giải tríâm nhạc được mong chờ nhất nhì ở thời điểm hiện tại.

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí?

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí?

Những ngày qua, việc Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế vai trò giám khảo ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Đáng chú ý là phản ứng của 'bà xã' Trấn Thành trước sự thay đổi này.

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