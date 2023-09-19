'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can?

Được biết, đây không phải lần đầu Trấn Thành đảm nhận một nhân vật lớn tuổi. Trước đó, vai diễn trong Bố Già của nam diễn viên cũng nhận về nhiều ý kiến khen chê từ khán giả. Tuy nhiên, lần này, ngay khi vừa công bố, tạo hình của ông xã Hari Won trong Đất Rừng Phương Nam gây tranh luận.

Trong poster phim Đất Rừng Phương Nam , Trấn Thành xuất hiện với ngoại hình khắc khổ với mái tóc bạc, khăn rằn quấn trên đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Chấn động chuyến này... Bác Ba Phi trân trọng kính mời" - chia sẻ trên trang cá nhân của Trấn Thành hào hứng đăng tải về poster mới được trình làng.

Nhiều khán giả cho rằng, tạo hình của Trấn Thành trông hơi giả bởi anh chưa có độ tuổi phù hợp để vào vai này, đồng thời khó vượt qua được cái bóng lớn từ Mạc Can. Bên cạnh đó, nét khắc khổ của vai diễn cũng được Mạc Can khắc hoạ tốt hơn Trấn Thành.

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả đang chia làm 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Trong đó, Trấn Thành nhanh chóng được đặt lên bàn cân với bác Ba Phi bản truyền hình Đất Phương Nam (1997) do nghệ sĩ Mạc Can đóng.

Tuy nhiên, số khác lại đặt kỳ vọng vào màn thể hiện của anh, cũng như tài biến hóa của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Nam MC cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong buổi khai máy dự án phim

Kể từ ngày thông báo dự án vào cuối năm 2021, Đất rừng phương Nam đã luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim về hành trình đi tìm cha của cậu bé An chính là cầu nối dẫn dắt để ta hướng về mảnh đất và con người phương Nam nghĩa tình, hào sảng.

Tại thời điểm công bố dàn cats của dự án này, dư luận đã đồng loạt lên tiếng, phản đối ông xã Hari Won vào vai bác Ba Phi. Một số khán giả chỉ trích cách chọn diễn viên không phù hợp cho phim. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên hài Trấn Thành còn trẻ, dù có hóa trang cũng khó tạo nên hình ảnh Bác Ba Phi vốn ăn sâu trong sự tưởng tượng của người dân miền Tây về nhân vật này. Hơn nữa, lối diễn hài hước của Trấn Thành không có nét gì là thật thà, thuần kiểu miền Tây.

Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 20/10/2023

Nói về việc mời Trấn Thành tham gia phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khi xây dựng vai diễn Bác ba Phi, anh đã nghĩ ngay đến Trấn Thành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ Trấn Thành đã yêu mến câu chuyện trong phim nên đã nhận lời tham gia một vai diễn phụ và đầu tư cho phim của anh.

Anh mong rằng khi phi chưa ra mắt thì khán giả không nên so sánh phim với các phiên bản khác. Thậm chí, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn hé lộ nội dung phim có thể giống nguyên tác nhưng hệ thống nhân vật chưa chắc giống để tạo sự tươi mới cho phiên bản điện ảnh.