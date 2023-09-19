'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can?

Hậu trường 19/09/2023 17:15

Tạo hình của Trấn Thành bị đặt lên bàn cân so sánh với nhân vật bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can ở bản truyền hình.

Trong poster phim Đất Rừng Phương Nam, Trấn Thành xuất hiện với ngoại hình khắc khổ với mái tóc bạc, khăn rằn quấn trên đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Chấn động chuyến này... Bác Ba Phi trân trọng kính mời" - chia sẻ trên trang cá nhân của Trấn Thành hào hứng đăng tải về poster mới được trình làng.

'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can? - Ảnh 1
Poster của bộ phim Đất Rừng Phương Nam

Được biết, đây không phải lần đầu Trấn Thành đảm nhận một nhân vật lớn tuổi. Trước đó, vai diễn trong Bố Già của nam diễn viên cũng nhận về nhiều ý kiến khen chê từ khán giả. Tuy nhiên, lần này, ngay khi vừa công bố, tạo hình của ông xã Hari Won trong Đất Rừng Phương Nam gây tranh luận.

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả đang chia làm 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Trong đó, Trấn Thành nhanh chóng được đặt lên bàn cân với bác Ba Phi bản truyền hình Đất Phương Nam (1997) do nghệ sĩ Mạc Can đóng. 

'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can? - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng cho rằng Trấn Thành chưa thể vượt qua cái bóng của NS Mạc Can 

Nhiều khán giả cho rằng, tạo hình của Trấn Thành trông hơi giả bởi anh chưa có độ tuổi phù hợp để vào vai này, đồng thời khó vượt qua được cái bóng lớn từ Mạc Can. Bên cạnh đó, nét khắc khổ của vai diễn cũng được Mạc Can khắc hoạ tốt hơn Trấn Thành.

Tuy nhiên, số khác lại đặt kỳ vọng vào màn thể hiện của anh, cũng như tài biến hóa của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. 

'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can? - Ảnh 3
Nam MC cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong buổi khai máy dự án phim

Kể từ ngày thông báo dự án vào cuối năm 2021, Đất rừng phương Nam đã luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim về hành trình đi tìm cha của cậu bé An chính là cầu nối dẫn dắt để ta hướng về mảnh đất và con người phương Nam nghĩa tình, hào sảng.

Tại thời điểm công bố dàn cats của dự án này, dư luận đã đồng loạt lên tiếng, phản đối ông xã Hari Won vào vai bác Ba Phi. Một số khán giả chỉ trích cách chọn diễn viên không phù hợp cho phim. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên hài Trấn Thành còn trẻ, dù có hóa trang cũng khó tạo nên hình ảnh Bác Ba Phi vốn ăn sâu trong sự tưởng tượng của người dân miền Tây về nhân vật này. Hơn nữa, lối diễn hài hước của Trấn Thành không có nét gì là thật thà, thuần kiểu miền Tây. 

'Soi' tạo hình của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Có vượt qua được 'cái bóng' bác Ba Phi Mạc Can? - Ảnh 4
Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 20/10/2023 

Nói về việc mời Trấn Thành tham gia phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khi xây dựng vai diễn Bác ba Phi, anh đã nghĩ ngay đến Trấn Thành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ Trấn Thành đã yêu mến câu chuyện trong phim nên đã nhận lời tham gia một vai diễn phụ và đầu tư cho phim của anh.

Anh mong rằng khi phi chưa ra mắt thì khán giả không nên so sánh phim với các phiên bản khác. Thậm chí, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn hé lộ nội dung phim có thể giống nguyên tác nhưng hệ thống nhân vật chưa chắc giống để tạo sự tươi mới cho phiên bản điện ảnh.

Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'?

Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'?

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, nghệ sĩ Trấn Thành tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến diễn xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Đất Rừng Phương Nam Mạc Can

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 14 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm