Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục

Hậu trường 08/08/2023 13:40

Mới đây, trên tài khoản TikTok Trấn Thành đăng tải đoạn clip cùng bà xã Hari Won nhưng lại khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo khác lạ.

Theo đó, trên tài khoản TikTok, Trấn Thành đăng tải đoạn clip cùng bà xã Hari Won kèm chú thích: "Uống trà chiều cùng vợ chồng em nha". Trong clip, cặp đôi đang cùng ngồi ăn uống và trò chuyện. Tuy nhiên Hari Won liên tục tỏ thái độ khó chịu với chồng. Cả đoạn clip, khuôn mặt nữ ca sĩ vô cùng bực bội và không hề vui vẻ trước những câu hỏi của chồng. 

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục - Ảnh 1
 Cặp vợ chồng đu trend TikTok khiến khán giả cười lăn

Thấy thế, Trấn Thành liên tục có những câu nói nịnh yêu "nóc nhà" như: "Em lấy nhẹ nhẹ thôi nó đổ ra ngoài kìa. Nhìn vợ mình vậy thôi chứ đừng soi mói vợ chồng mình. Vợ mình đang vui lắm đó nhưng bữa nay bệnh hả?". Vẫn mặc kệ những lời hỏi han của chồng, giọng ca Anh Cứ Đi Đi vẫn giữ im lặng, khuôn miệng nhăn nhó, tỏ ý không vừa lòng. 

Trấn Thành tiếp tục nói: "Em ăn nhẹ thôi, mọi người đang nhìn mình đó. Em ơi, nãy giờ em có sao không? Em bệnh hả hay sao mà em giận dữ vậy.....". Trước loạt câu hỏi của chồng, Hari Won không nhịn được liền phì cười. CĐM phát hiện ra, thực tế hai vợ chồng Trấn Thành đang nhập vai 1 trend gây sốt trên TikTok. Đoạn clip siêu lầy lội của hai vợ chồng cũng khiến dân tình rất thích thú.

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục - Ảnh 2
Trấn Thành quay clip cùng vợ nhưng lộ gương mặt 'tròn ủm' 

Tuy nhiên, khán giả cũng bất ngờ nhận ra khi khuôn mặt nam MC sưng húp bất ngờ. Không rõ là do sử dụng filter hay do tăng cân, song nhiều người cảm thấy vẻ ngoài của Trấn Thành vô cùng khác lạ. 

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục - Ảnh 3

Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục - Ảnh 4
 Nam nghệ sĩ đa di năng của Showbiz Việt

Nổi tiếng là nam MC đình đám nhất nhì làng giải trí Việt, Trấn Thành rất "chịu khó" chăm sóc bản thân và đầu tư cho ngoại hình. Tuy nhiên, ông xã Hari lại là người mê ăn uống nên việc tăng cân thường xuyên là "nỗi sợ" của nam diễn viên Nhà Bà Nữ.

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Từ khóa:   Trấn Thành hari won sao Việt

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