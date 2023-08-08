Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt sưng húp, bị Hari Won thể hiện thái độ 'ra mặt' vì nói liên tục

Theo đó, trên tài khoản TikTok, Trấn Thành đăng tải đoạn clip cùng bà xã Hari Won kèm chú thích: "Uống trà chiều cùng vợ chồng em nha". Trong clip, cặp đôi đang cùng ngồi ăn uống và trò chuyện. Tuy nhiên Hari Won liên tục tỏ thái độ khó chịu với chồng. Cả đoạn clip, khuôn mặt nữ ca sĩ vô cùng bực bội và không hề vui vẻ trước những câu hỏi của chồng.

Cặp vợ chồng đu trend TikTok khiến khán giả cười lăn

Thấy thế, Trấn Thành liên tục có những câu nói nịnh yêu "nóc nhà" như: "Em lấy nhẹ nhẹ thôi nó đổ ra ngoài kìa. Nhìn vợ mình vậy thôi chứ đừng soi mói vợ chồng mình. Vợ mình đang vui lắm đó nhưng bữa nay bệnh hả?". Vẫn mặc kệ những lời hỏi han của chồng, giọng ca Anh Cứ Đi Đi vẫn giữ im lặng, khuôn miệng nhăn nhó, tỏ ý không vừa lòng.