Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói?

Hậu trường 07/08/2023 15:37

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Thời gian qua, Trấn Thành và Hari Won liên tiếp vướng phải tin đồn ly hôn và kết thúc hợp đồng hôn nhân. Thế nhưng sau tất cả, cả 2 không lên tiếng mà chỉ chứng mình bằng việc vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Nhất cử nhất động của cả 2 vẫn nhận nhiều sự quan tâm.

Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói? - Ảnh 1
Dù không ít lần vướng tranh cãi và những nghi vấn về chuyện tình cảm nhưng cặp vợ chồng vẫn luôn thể hiện hôn nhân mặn nồng sau nhiều năm chung sống

Mới đây, trên trang Tiktok cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ đoạn clip xuất hiện cùng bà xã với dòng caption: "Uống trà chiều cùng vợ chồng em nha". Tuy nhiên, đáng chú ý, Hari Won có phần khó chịu và tỏ thái độ cọc cằn với ông xã trong suốt đoạn clip khiến nam MC phải nhanh chóng lên tiếng "chữa cháy": "Mọi người đừng soi mói vợ mình nha".  

Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói? - Ảnh 2
Mới đây, trên trang Tiktok cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ đoạn clip xuất hiện cùng bà xã với dòng caption: "Uống trà chiều cùng vợ chồng em nha"

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thế nhưng, thay vì bất ngờ và chỉ trích thái độ của Hari Won thì cộng đồng mạng được một phen cười ngất vì biết rằng đây chỉ là màn cosplay hài hước của cặp đôi hiện tượng mạng hay được netizen gọi với tên "Cô Hai Báo và Mợ Hai Báo". Cuối clip, hai nghệ sĩ cũng không khỏi bật cười trước màn diễn xuất của chính mình. 

Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói? - Ảnh 3
Hari Won có phần khó chịu và tỏ thái độ cọc cằn với ông xã trong suốt đoạn clip khiến nam MC phải nhanh chóng "chữa cháy": "Mọi người đừng soi mói vợ mình nha"
Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói? - Ảnh 4
 Cuối clip, hai nghệ sĩ cũng không khỏi bật cười trước màn diễn xuất của chính mình

Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, cả 2 vẫn đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc sau 7 năm bên nhau. Khán giả cũng mong chờ cặp đôi sớm có "tin vui" để tổ ấm càng thêm đủ đầy. Trước đó, trong một chương trình, khi nghe một cặp đôi LGBT bộc bạch về mong muốn nhận con nuôi để tạo điều kiện cho đứa trẻ thay đổi cuộc sống, có tương lai tốt đẹp hơn, Trấn Thành trầm trồ thán phục. Anh cho rằng đây là tư tưởng văn minh vì “khi sinh một đứa bé ra đời, mình phải thật sự hiểu mình làm cái gì".

Hari Won liên tục tỏ thái độ hằn học khi xuất hiện cùng chồng, Trấn Thành phải vội lên tiếng 'chữa cháy' mong mọi người đừng soi mói? - Ảnh 5
 Nam MC từng có những trải lòng về chuyện con cái của mình trong một chương trình: "... Tôi hoàn toàn hạnh phúc với việc sẽ nhận một đứa con nuôi"

Đồng thời, nam MC cũng có những trải lòng về chuyện con cái của mình. Trấn Thành tâm sự: “Tôi có nói với vợ rằng nếu như vợ chồng mình có nhiều công việc quá mà đến 40-50 tuổi mới muốn có con, khi đó, có thể vợ tôi đã lớn tuổi và không thể sinh em bé. Tôi hoàn toàn hạnh phúc với việc sẽ nhận một đứa con nuôi. Tôi nghĩ quá nhiều đứa trẻ trên thế giới này chưa được cơ hội để gặp một ông bố, bà mẹ tốt".

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi

Trái ngược với diện mạo già dặn trong Người ấy là ai, lần thay đổi này, Trấn Thành được người hâm mộ nhận xét trông trẻ trung hơn hẳn. 

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