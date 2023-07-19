Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi

Hậu trường 19/07/2023 16:18

Trái ngược với diện mạo già dặn trong Người ấy là ai, lần thay đổi này, Trấn Thành được người hâm mộ nhận xét trông trẻ trung hơn hẳn. 

Thời gian qua, Trấn Thành vướng không ít thị phi về những phát ngôn của mình. Ngoài ra, gần đây nam danh hài còn gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong vai trò MC chương trình Người ấy là ai. Anh xuất hiện với trang phục đậm chất hip-hop, nhuộm tóc, để râu và đeo khuyên tai.

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1
Nam danh hài gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong vai trò MC chương trình Người ấy là ai

Tại chương trình, Trấn Thành lần hiếm hoi giải thích về sự thay đổi ngoại hình của mình. "Trấn Thành xin trở lại với bộ râu nhẹ. Đi quay phim ăn nhiều hơi mập một chút nhưng cũng còn đáng yêu mà" - Trấn Thành chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành gây bất ngờ khi khoe diện mạo mới bên cạnh bà xã Hari Won. Nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ cũng viết dòng thông báo hài hước rằng: "Xuống râu, xuống tóc và.... xuống phố!". 

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành gây bất ngờ khi khoe diện mạo mới bên cạnh bà xã Hari Won. Trấn Thành được người hâm mộ nhận xét trông trẻ trung hơn hẳn

Trái ngược với diện mạo già dặn trong Người ấy là ai, lần thay đổi này, Trấn Thành được người hâm mộ nhận xét trông trẻ trung hơn hẳn. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời khen cho sự đẹp đôi của Trấn Thành và Hari Won. Một số cũng trông chờ "tin vui" của cả hai sau nhiều năm về chung một nhà. 

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 3
Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời khen cho sự đẹp đôi của Trấn Thành và Hari Won. Một số cũng trông chờ "tin vui" của cả hai sau nhiều năm về chung một nhà

Có thể vì tính chất công việc là hoạt động nghệ thuật nên Trấn Thành liên tục thay đổi hình ảnh khi xuất hiện tại những chương tình khác nhau. Tuy nhiên, không ít lần anh gây tranh cãi vì tạo hình "phá cách", bị cho không phù hợp.

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 4
Trước đó, Trấn Thành không ít lần gây tranh cãi vì tạo hình "phá cách", bị cho không phù hợp.

Trước đó, nhớ lại thời điểm giãn cách xã hội hồi năm 2021, ông xã của Hari Won gây tranh cãi khi nuôi mái tóc dài cũng như dưỡng bộ râu của mình. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã khuyên nam MC nên đi cắt tóc vì cho rằng anh không phù hợp với diện mạo này.

Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 5
Trong chương trình "Ca sĩ thần tượng", Trấn Thành cũng gây chú ý khi xuất hiện với dáng vẻ đầy phong trần cùng điểm nhấn là mái tóc xoăn đậm chất "bố già"
Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 6
Ở mùa 2 của "Rap Việt", mái tóc vuốt ngược ra sau cùng bộ ria mép khiến nam MC trông có phần già dặn hơn so với tuổi
Trấn Thành 'tút tát' lại râu tóc, xuống phố cùng bà xã Hari Won hậu liên hoàn ồn ào phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 7
Từng có thời gian, Trấn Thành để kiểu tóc undercut (cạo sát 2 bên) và nhuộm vàng. Mặc dù mang đến một hình ảnh cá tính, phá cách nhưng Trấn Thành cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ

Cuối năm 2021, Trấn Thành lần nữa gây chú ý khi để tóc xoăn dài bồng bềnh, vuốt sang một bên hệt tài tử Hàn Quốc cùng bộ ria mép khiến diện mạo của anh trông khác lạ. Từng có thời gian, Trấn Thành để kiểu tóc undercut (cạo sát 2 bên) và nhuộm vàng. Mặc dù mang đến một hình ảnh cá tính, phá cách nhưng Trấn Thành cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả 

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