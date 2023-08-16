Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'?

Hậu trường 16/08/2023 15:19

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, nghệ sĩ Trấn Thành tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến diễn xuất.

Cụ thể, MXH đang xôn xao đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành chia sẻ kinh nghiệm tại 1 sự kiện tiếp xúc với sinh viên. 

Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'? - Ảnh 1
Trấn Thành trong 1 sự kiện mới đây

Ông xã Hari Won tâm sự: "Mình thấy sinh viên ở Việt Nam rất thiệt thòi, thiếu thốn, không có đơn vị đào tạo nào chính thống, chính quy. Mà tôi dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn để đến học, đào tạo, cọ sát và rèn luyện bản thân để ít ra mình biết mình có những giới hạn nào để vượt qua hay không, có đi đúng con đường đó hay không. 

Mình đến mình học để biết bản thân mình tới đâu, cô thầy góp ý thì biết mình đến đâu, có nên theo nghề này hay không... Tại vì như các bạn biết là nghề này nó rất là chua chát".

Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'? - Ảnh 2
Nam MC có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, từng khiến dư luận dậy sóng

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận về những ý kiến từ netizen. Nhiều khán giả không đồng tình với phát ngôn của Trấn Thành về nghề diễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số cư dân mạng bênh vực, cho rằng đây chỉ là câu nói được cắt ra từ một đoạn trong lúc phát biểu, chưa rõ ngữ cảnh và hoàn cảnh nên rất dễ bị hiểu lầm. 

Đây không phải là lần đầu tiên nam MC có những phát ngôn liên quan đến nghiệp diễn. Trước đó, tại sự kiện ra mắt sản phẩm nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành từng bật khóc và khẳng định đời nghệ sĩ khó nuốt.

Trấn Thành lại gây tranh cãi vì tuyên bố ở Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất 'ra hồn', khẳng định nghề diễn rất 'chua chát'? - Ảnh 3
Ông xã Hari Won từng khiến CĐM phẫn nộ khi vừa khóc vừa nói về hào quang rực rỡ

"Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ' đi để biết nó là cái gì", Trấn Thành rơi nước mắt, nghẹn ngào lẫn tức tưởi nói. 

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