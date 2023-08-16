Ông xã Hari Won tâm sự: "Mình thấy sinh viên ở Việt Nam rất thiệt thòi, thiếu thốn, không có đơn vị đào tạo nào chính thống, chính quy. Mà tôi dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn để đến học, đào tạo, cọ sát và rèn luyện bản thân để ít ra mình biết mình có những giới hạn nào để vượt qua hay không, có đi đúng con đường đó hay không.

Mình đến mình học để biết bản thân mình tới đâu, cô thầy góp ý thì biết mình đến đâu, có nên theo nghề này hay không... Tại vì như các bạn biết là nghề này nó rất là chua chát".

Nam MC có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, từng khiến dư luận dậy sóng

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận về những ý kiến từ netizen. Nhiều khán giả không đồng tình với phát ngôn của Trấn Thành về nghề diễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số cư dân mạng bênh vực, cho rằng đây chỉ là câu nói được cắt ra từ một đoạn trong lúc phát biểu, chưa rõ ngữ cảnh và hoàn cảnh nên rất dễ bị hiểu lầm.