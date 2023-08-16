Trấn Thành – Trường Giang vướng nghi vấn cạch mặt, cạnh tranh ngầm: Thái độ đứng cạnh nhau trong lần hiếm hoi gặp mặt nói rõ tất cả?

Từng là những người bạn thân thiết thế nhưng Trấn Thành – Trường Giang thời gian qua lại liên tục vướng tin đồn xích mích dẫn đến cạch mặt nhau. Mới đây 2 nam danh hài đã có cơ hội tái ngộ khiến khán giả chú ý đặc biệt đến thái độ của cả 2.

Cụ thể, ngày 15/8 mới đây, Trấn Thành đã đăng tải khung ảnh chung với bà xã Hari Won và Trường Giang. Nam MC đã đến chúc mừng quán cơm "Mười Khó" khai trương cơ sở thứ 3 ở TP.HCM. Hai nam danh hài tươi cười rạng rỡ và tương tác thân thiết khiến khán giả chú ý. Không những thế, Trấn Thành còn tấm tắc khen ngợi các món ăn và tranh thủ quảng cáo giúp Trường Giang. Ảnh minh họa: Internet Đáp lại tình cảm của người đồng nghiệp, danh hài xứ Quảng cũng chia sẻ hình ảnh thân thiết của cả hai dưới phần bình luận để cảm ơn.

Khung ảnh thân thiết của 2 nam danh hài khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi Trấn Thành công khai ủng hộ Trường Giang trong những dịp đặc biệt. Động thái của Trấn Thành đã góp phần "đập tan" mọi lời đồn bằng mặt không bằng lòng, "nghỉ chơi" trước đó. Cặp đôi bạn thân từng bị đồn nghỉ chơi, cạnh tranh ngầm Trấn Thành và Trường Giang là 2 cái tên hàng đầu của làng hài phía Nam, không chỉ là “cặp bài trùng” trong các tiết mục, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các show truyền hình đình đám và cùng nhau tạo nên sự thành công cho chương trình. Sự ăn khớp, tung hứng trong từng mảng miếng của cả hai là điều không phải ai cũng làm được.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả đã không còn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau trong các chương trình cũng như tương tác với nhau nhiều như trước. Vì thế, nhiều người dấy lên nghi vấn rằng cả hai có mâu thuẫn và rạn nứt tình bạn. Trấn Thành và Trường Giang cho biết, do mỗi người đều có công việc riêng, không có cơ hội hợp tác và nhiều dự án chung như trước chứ không hề có xích mích Tin đồn Trương Giang – Trấn Thành cạch mặt đỉnh điểm gây xôn xao nhất đó là khi vào ngày trọng đại của Trấn Thành, Trường Giang là một người bạn thân lại không xuất hiện. Đến đám cưới của “Mười Khó”, Trấn Thành cũng không đến, chỉ có Hari Won lẻ bóng đến chúc mừng. Tuy nhiên, từng trả lời báo chí về vấn đề “cạnh tranh ngầm”, Trấn Thành và Trường Giang cho biết, do mỗi người đều có công việc riêng, không có cơ hội hợp tác và nhiều dự án chung như trước chứ không hề có xích mích.

Trấn Thành tiết lộ căn bệnh khiến anh hạn chế tham gia gameshow, vẫn cố 'cãi lời' bác sĩ để tham gia Siêu Tài Năng Nhí vì một điều? Vừa qua, Trấn Thành gây chú ý khi trở lại với vai trò giám khảo của chương trình “Siêu tài năng nhí” mùa 4. Đáng chú ý, nam MC cũng thẳng thắn giải đáp lý do về việc ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình thời gian gần đây.

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