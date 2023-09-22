Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn xã, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra giữa xe đưa đón học sinh và xe gắn máy, hai học sinh lớp 8 thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh lớp 8 thương vong.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 21/9, em Trần Khánh H. (13 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) điều khiển xe gắn máy BKS 48AK-005.49 chở em Nguyễn V.T. đến Trường Trung học Cơ sở Đắk Búk So.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNam+

Khi đang lưu thông trên đường ĐH85, theo hướng xã Quảng Trực về xã Đắk Búk So thì va chạm với ô tô đưa đón học sinh (loại 29 chỗ 48B-007.28) do tài xế Nguyễn Công Huy (55 tuổi, trú xã Đắk Búk So) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến em H. bị thương nặng, người ngồi sau xe là Nguyễn V. T. tử vong.

Chiếc xe gắn máy do em H. điều khiển - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Vietnam+, chính quyền địa phương cho biết thêm, hai em H. và T. đều là học sinh lớp 8C, Trường Trung học Cơ sở Đắk Búk So.

Sau khi nhận được thông tin, ngành Giáo dục huyện Tuy Đức, UBND xã Đắk Búk So đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Công an huyện Tuy Đức cho biết, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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