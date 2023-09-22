Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chiều nay 22/9 sẽ có thêm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều trị tại bệnh viện này được xuất viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 22/9, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết cơ sở này đang điều trị cho 26 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini, trong đó còn một bệnh nhân nặng vẫn đang thở máy. Ba bệnh nhân nặng khác đang hồi phục tốt. Các bệnh nhân còn lại đã hồi phục, tình trạng ổn định có thể ra viện. Cũng trong hôm nay, các bác sĩ của bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhân chấn thương khi nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 của tòa nhà bên cạnh trong vụ cháy chung cư mini.

Sau 10 ngày điều trị, Bệnh viện Bạch Mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều nay - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận tổng cộng 26 nạn nhân, bao gồm 2 người tử vong ngoại viện. Sau đó, bệnh viện tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ bệnh viện khác chuyển sang. Các bệnh nhân nhập viện hầu hết đều có tình trạng ngộ độc khí CO, đa chấn thương, chấn thương.

Nạn nhân vụ cháy chung cư được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Người Lao Động Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đến ngày 22/9 còn 1 nạn nhân đang điều trị. Đó là nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh. Hiện bệnh nhân đã qua 2 đợt phẫu thuật, tình trạng cải thiện tích cực. Bệnh nhân đã tìm thấy con trai được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có một bệnh nhi 3 tuổi cùng mẹ mang thai 11 tuần được theo dõi tích cực. Bệnh viện Quân y 103 đang điều trị 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải. Tại Bệnh viện Việt Đức, nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận cũng được theo dõi sát tình trạng sức khỏe, tâm lý. Hiện, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân N.V.C (thiếu tá biên phòng). Anh đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện, ý thức lơ mơ.

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