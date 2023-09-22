Những ngày qua, các chuyên gia của bệnh viện đều hội chẩn thường xuyên để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân N.V.C để có phương án điều trị phù hợp.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào cuối giờ chiều 21/9, sức khỏe các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay trong 27 nạn nhân vụ cháy tại chung cư mini, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân N.V.C (Thiếu tá biên phòng). Anh C. hiện điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn nặng, hiện tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện, ý thức vẫn lơ mơ.

"Các trường hợp khác cơ bản ổn định, một số bệnh nhân tiếp tục theo dõi, điều trị oxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO và điều trị liệu pháp tâm lý" - PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Trường hợp nữ bệnh nhân Vũ Thị Nhung - bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện sức khỏe đã có nhiều hồi phục, giao tiếp tốt. Tuy nhiên nữ bệnh nhân này hiện vẫn tiếp tục thở oxy gọng.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngày mai 22/9 các y bác sĩ của bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho 1 trường hợp bệnh nhân chấn thương khi nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 của tòa nhà bên cạnh trong vụ cháy chung cư mini hiện đang điều trị theo dõi tại đây.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế, Chủ tịch Câu lạc bộ Bí thư đoàn ngành y tế thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân vụ cháy chung cư mini điều trị tại Trung tâm hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai.

Sức khoẻ của đa số các nạn nhân đang diễn biến tích cực - Ảnh: VTC News

Tại thông tin từ VTC News, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bệnh nhân T. đang điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đến nay, phần tay phải bị gãy 2 ở vị trí, sau ca mổ nối xương đã có thể vận động nhẹ nhàng, tự cầm cốc nước...

Nữ bệnh nhân cố gắng cử động cánh tay phải bị gãy. Sau ca mổ, phần cột sống bị gãy gập tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân đã có thể lăn, trở mình sang 2 bên ít đau hơn.

Các bác sĩ cho hay, dù bệnh nhân có thể cử động chân nhẹ nhàng nhưng để hồi phục và vận động bình thường, chị sẽ phải tập phục hồi chức năng kéo dài. Vị trí khiến bệnh nhân hiện vẫn đau nhất hiện nay là phần xương chậu bị vỡ (đã được điều trị bảo tồn).

Theo các bác sĩ, với những bệnh về thần kinh và cột sống, đòi hỏi sự kiên trì chứ không thể hồi phục ngay. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ vụ cháy chung cư mini, chị T. và con trai vẫn chưa được đoàn tụ. Được gặp con cũng là khao khát lớn nhất của chị T. lúc này. Khi có ý thức trở lại, câu đầu tiên chị hỏi người nhà là về con, con còn sống không.

Con trai chị T. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai do bị gãy cả 2 chân, xương hàm và xương chậu khi nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh. Khi thực hiện được cuộc gọi video đầu tiên cho con, chị T. mới dám tin vào sự thật là con trai chị còn sống.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế, Chủ tịch Câu lạc bộ Bí thư đoàn ngành y tế thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân vụ cháy chung cư mini điều trị tại Trung tâm hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo PGS.TS Vũ Hoàng Phương - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. được xác định bị đa chấn thương (chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác) do nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh cùng con trai trong vụ cháy chung cư mini. Chị T. sau đó được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn con trai chị được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai

Tại các Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 103 hiện vẫn đang điều trị, theo dõi sức khỏe cho một số nạn nhân của vụ cháy chung cư.

Một nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khoẻ, chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân.